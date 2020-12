Isernhagen F.B

Isernhagen damals und heute: Die Hygiene- und Kontaktverordnungen während der Corona-Pandemie bremsen die Gastronomen derzeit aus. Was den Gastwirten bleibt, ist der Außer-Haus-Verkauf. Diesen Service bietet aktuell auch das Restaurant Heinrichs in Isernhagen F.B. an. In dem 1868 errichteten Backsteinhaus werden seit mehr als 150 Jahren Gäste bewirtet. Eine Postkarte aus dem Jahr 1910 zeigt, dass das Gasthaus einst sogar eine Haltestelle der Linie 17 vor der Tür hatte.

1910 hielt noch die Straßenbahnlinie 17 vor dem Gasthaus Zum goldenen Stern. Quelle: Sammlung Roland Schubert

Damals ist die Gastwirtschaft Redeke in F.B. ein beliebtes Ziel am Wochenende für Menschen aus Hannover gewesen. Heute dient das 1868 erbaute Haus als Domizil für das Restaurant Heinrichs. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Damals sind laut Hobbyhistoriker Roland Schubert die Menschen zuhauf mit der Straßenbahn aus Hannover gekommen. Das damalige Gasthaus Zum goldenen Stern der Familie Redeke sei ein beliebtes Ausflugsziel am Wochenende gewesen. „Weil die Straßenbahn direkt vor dem Lokal samt Biergarten gehalten hatte, ist die Wirtschaft ein Aushängeschild für Isernhagen gewesen“, sagt Schubert. Im Laufe der Jahrzehnte ist die Gastronomie weiter in Familienhand geblieben. Seit acht Jahren betreibt ein Urenkel des früheren Wirtes das Restaurant Heinrichs. Das Haus hat sich in der Außenhülle kaum verändert, auch den Biergarten gibt es noch – nur die Straßenbahn hält an der Grenze von F.B. zu K.B. schon lange nicht mehr.

Von Katerina Jarolim-Vormeier