Isernhagen K.B

Eines hat sich in rund 60 Jahren nicht geändert: Damals wie heute dominiert an der Dorfstraße in Isernhagen K.B. direkt gegenüber der St.-Marien-Kirche die Farbe Gelb. 1960 war in dem Gebäude neben einem Geschäft noch das Postamt untergebracht, wie ein Foto aus der Sammlung von Hobbyhistoriker Roland Schubert zeigt. Der gelbe VW Käfer parkt zwar schon lange nicht mehr vor der Tür – aber immerhin ist der Postkasten geblieben.

1960 befand sich das Postamt direkt gegenüber der St.-Marien-Kirche in K.B. Quelle: Sammlung Roland Schubert

Nach einem chinesischen Restaurant ist gegenüber der Kirche nun seit ein paar Monaten der Mexikaner „El Rancho“ zu finden. Und der brachte das Gelb zurück an die Dorfstraße – nach einer knalligeren Variante im ersten Anstrich dann etwas blasser auf Wunsch manch eines Nachbarn. Ganz so viel Postnostalgie wollte man im Dorf dann anscheinend doch nicht haben.

Heute steht nicht mehr das gelbe Auto vor der Tür, sondern die Fassade ist gelb: Statt der Post findet sich direkt gegenüber der Kirche nun ein mexikanisches Restaurant. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Von Carina Bahl