Altwarmbüchen

Wer erinnert sich noch an den Einkaufsladen Busse an der Hannoverschen Straße in Altwarmbüchen? Ein altes Fotos aus der Sammlung von Hobbyhistoriker Roland Schubert zeigt das Geschäft ungefähr im Jahr 1970. Das Gebäude selbst ist aber deutlich älter: Bereits 1948 hatte dort die Bäckerei Busse eröffnet – und wurde später zum ersten Supermarkt im Dorf, weiß Schubert zu berichten. Denn aus der Bäckerei wurde mit der Zeit ein Lebensmittelgeschäft unter dem Namen „Feinkost Busse“.

Ein altes Foto aus dem Jahr 1970 zeigt den Feinkostladen Busse an der Hannoverschen Straße in Altwarmbüchen. Quelle: Sammlung Roland Schubert

Heute erinnert daran kaum noch etwas. Das Gebäude mit dem Anbau zur Straße hin direkt neben dem neuen Friedhof in Altwarmbüchen steht zwar noch. Doch statt Feinkost gibt es dort inzwischen Spielautomaten und Pizzen. Im vorderen Bereich ist eine Spielhalle ansässig, im hinteren Bereich der Pizza-Lieferdienst „Steinofen Eck“.

Heute befinden sich in dem Gebäude an der Hannoverschen Straße 35 eine Spielhalle und ein Pizza-Lieferdienst. Quelle: Carina Bahl

Von Carina Bahl