Isernhagen

Die Gemeinde Isernhagen nutzt ab sofort in ihren Gebäuden die Luca-App. Wer das Rathaus in Altwarmbüchen – zum Beispiel das Bürgerbüro – aufsucht, kann sich per QR-Code am Eingang registrieren und so digital seine Kontaktdaten für eine Nachverfolgung im Infektionsfall hinterlassen. Auch am Bauhof und in anderen Verwaltungsnebengebäuden wie dem Standesamt in Isernhagen N.B. gibt es die Möglichkeit dazu.

Luca-App leitet Daten im Infektionsfall verschlüsselt weiter

Das Prinzip funktioniert so: Besucher laden sich die Luca-App auf ihr Handy herunter. Mit dieser können sie den QR-Code am Eingang der Gebäude scannen. Verlassen sie das Gebäude, loggt sich die App nach einer kurzen Distanz automatisch aus, das kann aber sonst auch händisch vorgenommen werden. Sollte sich im Nachhinein herausstellen, dass sich zeitgleich eine mit Corona infizierte Person vor Ort befand, werden die dokumentierten Kontaktdaten verschlüsselt an das Gesundheitsamt weitergeleitet und dort entschlüsselt. Dieses kann die Kontaktpersonen der infizierten Person dann direkt informieren.

Wer keine App möchte, kann sich auf Kontaktlisten eintragen

„Das ist eine weitere Maßnahme der Gemeinde Isernhagen im Kampf gegen das Virus, aber auch zum Bürokratieabbau und zur Digitalisierung“ , betont Isernhagens Erste Gemeinderätin Nicole Jürgensen. „Lästiges Ausfüllen von Zetteln, die den Besuch im Rathaus dokumentieren, kann damit entfallen.“ Bürger und Bürgerinnen, die die App nicht nutzen möchten, bekommen aber auch weiterhin die Möglichkeit, sich vor Ort in Listen mit ihren Kontaktdaten einzutragen.

Von Carina Bahl