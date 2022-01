Isernhagen

Gemüse anbauen, gezieltes Lüften, Windenergie kennenlernen, Mülltrennung und klimaneutrale Burger: Das sind einige Beispiele von Projekten, mit denen sich Kinder und Schüler befasst haben. Unter dem Motto „Mitgedacht und mitgemacht“ sparen Isernhagener Schulen und Kitas Energie. Dafür gab es von der Gemeinde in diesem Jahr insgesamt 4800 Euro. Die Prämienübergabe war 2021 wegen der Pandemie ausgefallen. Gestern übergab Bürgermeister Tim Mithöfer (CDU) immerhin online die Urkunden für das große Engagement für den Klimaschutz.

Kitas und Schulen setzen sich für Klimaschutz ein

„Mitgedacht und Mitgemacht“ ist ein Projekt der Gemeinde und der Klimaschutzagentur der Region Hannover. Dirk Schneemann von der Verwaltung und Christiane Dietrich von der Klimaschutzagentur betreuen gemeinsam die Vorhaben. Seit einigen Jahren machen die Schulen und Kitas in Isernhagen mit. In der Corona-Zeit war es schwierig, die Projekte voranzutreiben. Trotzdem haben sich die Schülerinnen und Schüler sowie die Kita-Kinder einiges einfallen lassen, um sich auch weiterhin für den Klimaschutz einzusetzen.

Die Kinder der Kita in Isernhagen H.B. bauten zum Beispiel Gemüse an. „Dadurch sollen die Kinder das Gemüse wertschätzen und sehen, mit wie viel Arbeit das verbunden ist“, sagte Leiterin Tanja Elligsen. Der Kindergarten möchte von der Prämie von 336 Euro einen Kompost kaufen. Die Kita in Neuwarmbüchen befasste sich mit dem gezielten Lüften, dem Heizungausmachen und dem Sortieren von Müll. „Wir verzichten ganz auf Folien“, berichtete Leiterin Christine Dykierk, die sich über 386 Euro freute.

Kinder sortieren Müll

Die Urkunden wurden in diesem Jahr nur virtuell übergeben: Die IGS bekommt für ihre Klima- und Umweltprojekte 789 Euro von der Gemeinde. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

In allen Kitas und Schulen sind die Umwelt-, Klima- und Energiesparprojekte mittlerweile eine feste Instanz. Bereits seit sechs Jahren trennen etwa die fünf Kita- und drei Krippengruppen im Familienzentrum St. Margarete in Altwarmbüchen den Müll. Die Kinder selbst übernehmen dort den Mülldienst und lernen so, die verschiedenen Materialien zu sortieren. Sie erhielten 828 Euro. Mit der Herstellung von Bienenwachstüchern und einem Umweltquiz werden die Mädchen und Jungen des Kindergartens in Isernhagen N.B an umweltschützende Themen herangeführt. „Wir haben den Kleinen auch die Windenergie näher gebracht“, sagte Leiterin Beate Schreier, die 570 Euro bekam.

Um die Umwelt zu schonen, fahren die Schüler der IGS in Altwarmbüchen im Alltag mit dem Fahrrad statt mit dem Bus und beteiligen sich am Stadtradeln. „An unserer Schule haben sich die Schüler auch mit Upcycling beschäftigt“, erzählte Lehrerin Melanie Edeling. Sie hätten aus alten Verpackungen neue Kunstwerke geschaffen und futuristische Häuser à la Friedensreich Hundertwasser gebaut. 789 Euro finden sicher eine gute Verwendung.

IGS-Lehrerin Melanie Edeling und einige Schüler berichten über ihre Energieprojekte bei der Onlineprämienübergabe. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Schulen reaktivieren Garten

Neben einem Mitmachtheater zum Thema alternative Stromquellen lernten die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Drei Eichen mit Standorten in Kirchhorst und Neuwarmbüchen, woher Fleisch kommt und überhaupt viel zu Nahrungsmitteln. Klimawandel, CO2-Abdruck und der Treibhauseffekt sind laut Lehrerin Andrea Grix im Unterricht behandelt worden. Dafür gab es eine Prämie von 930 Euro. Einen Schulgarten hatten das Gymnasium und die IGS gemeinsam reaktiviert. Zudem haben Schülerinnen und Schüler mit Kaffee- und Kuchenverkauf 120 Euro erwirtschaftet. Das Geld spendeten sie für den Schutz einer 128 Quadratmeter großen Fläche, die im Regenwald in Südamerika abgeholzt werden sollte, sagte Schülerin Melina. Nun erhielten sie 968 Euro.

Bürgermeister Mithöfer machte in der Onlineveranstaltung deutlich, wie wichtig das Engagement an den Schulen und den Kitas ist. „Lasst nicht locker, bleibt dran und nehmt auch andere mit“, sagte er am Ende der Onlineprämienübergabe.

Von Katerina Jarolim-Vormeier