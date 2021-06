Isernhagen

Die Corona-Inzidenzwerte sinken weiterhin– und es kann endlich wieder Sport im Verein betrieben werden. Am Montag hat die Gemeinde Isernhagen die Sporthallen allerorts wieder freigegeben. In vielen Vereinen beginnt in den nächsten Tagen wieder das reguläre Training. Einzige Bedingung: ein funktionierendes Hygienekonzept. Die Gemeinde will zudem in den nächsten Tagen auch noch QR-Codes für die Luca-App an den Gebäuden anbringen, um die Kontaktnachverfolgung zu erleichtern.

Unter einigen Auflagen haben die Fußballer und Tennisspieler des TSV Isernhagen ihr Training schon wieder aufgenommen. „Insbesondere beim Jugendfußball sind seit wenigen Tagen schon richtige Spiele – Mannschaft gegen Mannschaft – wieder möglich“, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Nun hoffe man, bald auch wieder gemeinsam ein kaltes Getränk zu sich nehmen und nach dem Sport wieder die Duschen nutzen zu können. Dann könne man wieder von Normalität sprechen.

Verein sucht Übungsleiter für Aerobic-Stunde

Ab dem 14. Juni will der TSV auch seine Kurse und Trainingseinheiten in der Sporthalle wieder aufnehmen. Der Verein sucht noch einen Übungsleiter für die Aerobic-Stunde mittwochs in N.B. Interessierte wenden sich bitte an schrader@tsvisernhagen.de.

Trotz der Pause im Sportbetrieb war der TSV in der Corona-Zeit aber nicht untätig. Es musste etwa ein neuer Rasenmäher erworben werden, nachdem der alte kaputt gegangen war. Weiterhin wurde der Verein für seine digitale Weiterentwicklung vor wenigen Wochen von der niedersächsischen Lotto-Sportstiftung mit 1000 Euro gefördert. Dadurch soll unter anderem die Qualität bei Online-Versammlungen, Online-Trainings- und Kursangeboten oder die Corona-Nachverfolgung verbessert werden. Weitere Informationen gibt es auf der Webseite des Vereins unter www.tsv-isernhagen.de.

Von Janna Silinger und Carina Bahl