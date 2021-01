Isernhagen N.B

Die Gemeinde Isernhagen hat ein neues Baudenkmal: das Einfamilienhaus „Bei den Eichen“. Schon von Weitem fällt auf, dass das Haus am Nogatweg 14 in Isernhagen N.B. anders ist als die anderen Häuser in der Umgebung. Neben der gelben Hauswandfarbe besticht es vor allem durch seine Form: An manchen Stellen ist es eckig, an anderen rund und an wieder anderen sehr spitz geschnitten. Und auch die Fenster beeindrucken durch ihre unterschiedlichen Größen und Formen. „Es ist ein sehr lichtdurchflutetes Haus“, sagt Inhaber Wilfried Besch, der sich gemeinsam mit seiner Familie dazu entschieden hat, das Einfamilienhaus als Denkmal eintragen zu lassen.

Einfamilienhaus hat Architekt Dieter Besch entworfen

Gebaut hat das Einfamilienhaus 1981 der Architekt Dieter Besch. bereits 1982 konnte Wilfried Besch mit seiner Familie einziehen. „Er war eigentlich ein Theoretiker“, erzählt der Hauseigentümer über den Architekten. „Er selbst hat auch nur dieses eine Haus gebaut.“ Einen großen Einfluss auf die Bauweise hatte dabei Dieter Beschs damaliger Lehrer Hans Scharoun, welcher unter anderen die Berliner Philharmonie gebaut hat. „Trotzdem hat er seinen ganz eigenen Stil reingebracht“, weiß der Hauseigentümer.

Mittlerweile ist der Architekt verstorben. Um das Andenken an diesen zu wahren, hat sich Wilfrid Besch gemeinsam mit seiner Familie dazu entschieden, sein Einfamilienhaus als Baudenkmal eintragen zu lassen. Aus diesem Grund hat die Familie ein Gutachten anfertigen lassen. In diesem heißt es, dass das Haus für eine ganze Architektengeneration in den Sechziger- und Siebzigerjahren steht. „Diese Generation hat nicht viele Häuser hervorgetan“, weiß der Hauseigentümer. „Unser Haus hat damit einen geschichtlichen Aspekt in der Architektur“, betont Wilfried Besch.

Struktur des Hauses muss erhalten bleiben

Nach einer Besichtigung des Landesamtes für Denkmalpflege Niedersachsen schätzt diese das Haus ebenfalls als Bau- und Kulturdenkmal ein. Denn als Kulturdenkmal gelten historische Bauten, welche durch ihre geschichtliche, künstlerische, wissenschaftliche oder städtebauliche Bedeutung ein öffentliches Interesse hervorrufen. Und dies sei bei dem Einfamilienhaus am Nogatweg 14 gegeben. Im Dezember wurde das Gebäude jetzt offiziell in die Listen der Baudenkmäler eingetragen. Für die Eigentümer bedeutet dies unter anderem, dass sie die Strukturen des Hauses so erhalten müssen, wie sie jetzt sind. „Da soll aber auch nichts geändert werden“, sagt Besch zu den Einschränkungen, die andere Bauherren oder Eigentümer vielleicht einschüchtern würden.

45 Baudenkmäler in Isernhagen

Auch in vielen anderen Stellen sind in der Gemeinde Isernhagen Baudenkmäler zu finden. Laut dem Denkmalatlas Niedersachsen gibt es 45 Denkmäler. Dazu zählen unter anderem die ehemalige Kapelle an der Hannoverschen Straße 23 in Altwarmbüchen, in der heute die VHS unterrichtet, der Isernhagenhof in Isernhagen F.B. sowie eine Wegsperre am Mühlenweg in Kirchhorst. Wer sich über die Denkmäler in Isernhagen und der Region Hannover informieren möchte, hat dazu beim Denkmalatlas auf www.denkmalatlas.niedersachsen.de die Möglichkeit.

