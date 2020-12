Statistik in Isernhagen - Die Gemeinde in Grafiken: In diesen Ortsteilen wohnen die meisten Menschen

Kurz vor dem Jahreswechsel gibt es einen Blick in die Statistik: Wissen Sie, wo im Schnitt die meisten Kinder in Isernhagen leben? Oder wie viele Hektar Fläche Kirchhorst umfasst? Oder gar, wie viele Spielplätze es im Gemeindegebiet gibt? Wir zeigen es Ihnen in Grafiken.