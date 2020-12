Isernhagen

„Isernhagen – die Gemeinde zwischen Stadt und Natur“: So wirbt das Rathaus auf der Homepage für die Gemeinde. Den Vorteil, mit der Stadtbahnlinie 3 in rund 25 Minuten am Hauptbahnhof in Hannover zu sein, wissen die Isernhagener genauso zu schätzen, wie die Möglichkeit, in wenigen Minuten am Altwarmbüchener See oder im Landschaftsschutzgebiet spazieren zu gehen.

Und doch: Man muss von A nach B kommen – und genau in diesem Punkt hagelt es immer wieder Kritik. Vor allem wenn es um die Verbindung zwischen den einzelnen Ortschaften geht. Eine Isernhagener Ringlinie ist seit Langem ein Wunsch der Politik. Bisher ohne Erfolg. Das Projekt der sogenannten Mitnahmebank wurde seinerzeit unter anderem wegen Sicherheitsbedenken abgelehnt.

Gemeindestraße auf 99 Kilometer Länge in Isernhagen

99.304 Meter Gemeindestraßen gibt es innerhalb der Grenzen Isernhagens. Hinzukommen 21.419 Meter Kreisstraße, für die die Region Hannover verantwortlich ist, und 7698 Meter Landesstraße, um die sich das Land Niedersachsen kümmern muss. Gewerbegrundstücke in Isernhagen sind nicht zuletzt deshalb so beliebt, weil die Gemeinde direkte Anschlüsse an drei Autobahnen vorhalten kann: die A7, die A37 und die A2. Allerdings befindet sich Letztere nicht auf Gemeindegebiet. 7384 Meter der Autobahn 7 hingegen schon – und 4184 Meter der Autobahn 37 nicht weniger.

114 Bushaltestellen und 89,2 Kilometer Radweg

114 Bushaltestellen listet die Gemeinde im Isernhagener Gebiet auf, acht verschiedene Buslinien durchqueren das Gemeindegebiet – erst vor wenigen Wochen hat die Region eine Sprintlinie von Burgdorf nach Hannover eingerichtet, die Isernhagener in schneller Taktung auch von Altwarmbüchen zum Hauptbahnhof Hannover bringt.

Wer mit dem Fahrrad unterwegs ist, findet zudem 1362 Fahrradstellplätze in der Gemeinde. Seit 2019 gibt es zudem ein vom Rat beschlossenes Radverkehrskonzept. Insgesamt umfasst das Radroutennetz der Gemeinde Isernhagen 89,2 Kilometer – gut die Hälfte davon dient der Verbindung zwischen den Dörfern, die andere Hälfte gehört dem Radroutennetz der Region Hannover, der Fahrradregion und dem Grünen Ring an.

Immer mehr Elektroautos in Isernhagen

Bei der Anzahl der Autos in Isernhagen zeichnet sich ein Trend ab: In den vergangenen vier Jahren hat sich die Zahl der Elektrofahrzeuge nahezu verzehnfacht – waren es 2016 gerade einmal neun E-Autos, die in Isernhagen zugelassen waren, so verzeichnet die Region 2020 inzwischen 87. Insgesamt gab es 2016 15.264 in Isernhagen zugelassene Fahrzeuge, in diesem Jahr waren es 17.027. Das Klimaschutzziel, mehr Menschen vom Auto aufs Rad zu bringen, ist man damit in Isernhagen noch nicht wirklich nähergekommen.

Öffentliche E-Ladesäulen vor Supermärkten und am Rathaus

Auch E-Ladesäulen sind in Isernhagen inzwischen keine Seltenheit mehr. Öffentliche Ladepunkte gibt es unter anderem auf den Parkplätzen des A2-Centers und des Obi-Baumarktes an der Opelstraße sowie hinter dem Rathaus an der Bothfelder Straße in Altwambüchen. Auch vor dem Rewe-Supermarkt in Isernhagen F.B. können Besitzer ihre E-Autos inzwischen „betanken“ – ebenso am Hotel Hennies in Altwarmbüchen.

Auch Gewerbebetriebe rüsten ihre Parkplätze zunehmend mit E-Ladesäulen nach – Toyota in Altwarmbüchen sowie SKM und Intime in Kirchhorst haben es beispielsweise schon getan.

Von Carina Bahl