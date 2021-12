Isernhagen H.B

Die Kita Kreugers Weg, die mit einer Krippen- und einer Kindergartengruppe im Neubaugebiet Haselhöfer Vorfeld in Isernhagen H.B. seit 2018 betrieben wird, erhält einen neuen Träger. Wie die Gemeinde Isernhagen bestätigt, habe man dem Träger Maschseekinder zum Sommer 2022 gekündigt. „Der Rat hat das in nicht öffentlicher Sitzung entschieden“, sagt Sascha Trampe, Leiter des Amtes für Jugend, Bildung und Sport der Gemeinde.

Neuer Betreiber für Kita Kreugers Weg ab August 2022

Zu den genauen Gründen mag Trampe sich nicht äußern, nur so viel: „Die Kommunikation und Zusammenarbeit mit den Maschseekindern verlief nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben.“ Zum 1. August 2022 soll daher nur ein neuer Träger den Betrieb der Kita Kreugers Weg übernehmen – die Gemeinde arbeite an der Ausschreibung. Auch die Kinder, die bereits in der Kita betreut werden, sollen dort weiterhin hingehen können.

Vorfälle in der Kita: Eltern melden ihre Kinder ab

Dass eine Erzieherin in der Einrichtung ein Kind geschüttelt hatte und kürzlich vom Amtsgericht Burgwedel wegen Körperverletzung und Nötigung zu einer Geldstrafe verurteilt worden war, sei nicht der Hauptgrund für die Entscheidung gewesen, betont Trampe. „Aber natürlich hatte der Vorfall ein öffentliches Echo.“ Eltern hätten damals ihre Kinder aus der Kita genommen. Die Gemeinde selbst sei über die Vorfälle im Juli 2020 erst im Oktober von den Maschseekindern informiert worden. „Aus unserer Sicht hat der Träger dann aber alles richtig gemacht“, sagt Trampe. Das Landesjugendamt und die Polizei seien eingeschaltet worden.

Die Eltern, die ihre Kinder in der Kita Kreugers Weg haben, seien inzwischen über den anstehenden Wechsel im nächsten Jahr informiert worden. Die Maschseekinder, die einst auch zwei Großtagespflegestellen in Altwarmbüchen und Kirchhorst betrieben hatten, werden damit nicht mehr in der Kinderbetreuung in Isernhagen im Einsatz sein.

Von Carina Bahl