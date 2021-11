Isernhagen

Der Inzidenzwert steigt auch in der Gemeinde Isernhagen immer weiter an. Am Donnerstag lag er laut Gesundheitsamt der Region Hannover bei 149,7. Demnach sind aktuell 63 Menschen in der Gemeinde mit Corona infiziert, 1050 Isernhagenerinnen und Isernhagener haben sich seit Ausbruch der Pandemie angesteckt, 33 davon sind gestorben.

Gemeinde will Impfzentrum in Schule einrichten

Um das Impfen und Testen für die Bürgerinnen und Bürger in Isernhagen möglichst niederschwellig anbieten zu können, will die Gemeinde in der leer stehenden Heinrich-Heller-Hauptschule an der Jacobistraße in Altwarmbüchen schnellstmöglich ein Impf- und Testzentrum einrichten. „Wir haben bereits in der vergangenen Woche das Gespräch mit der Region gesucht und den Wunsch geäußert, in Isernhagen so etwas anzubieten“, sagt die Erste Gemeinderätin Nicole Jürgensen. Die Region hatte auch bereits grünes Licht gegeben, eigentlich hätte es schon an diesem Mittwoch losgehen können – doch letztlich fehlte das Personal für den kurzfristigen Impfstart. „Wir warten jetzt darauf, dass die Region sich meldet, und wir loslegen können“, so Jürgensen.

Öffnungszeiten und Regularien stehen noch nicht fest

Platz gibt es ausreichend. Das Gebäude der ehemaligen Heinrich-Heller-Hauptschule steht leer, seit im Sommer die letzten Schülerinnen und Schüler verabschiedet wurden. Der Umbau zur neuen Grundschule Altwarmbüchen wird derweil frühestens im nächsten Jahr beginnen. Bis dahin stehen die Räume zur Verfügung. „Wir haben uns die Räume angeschaut, und sie sind ideal für das Vorhaben“, sagt Jürgensen. Es sei problemlos möglich, dort in verschiedenen Räumen die nun wieder kostenlosen Bürgertests und letztlich auch die Corona-Impfungen regelmäßig für die Isernhagenerinnen und Isernhagener anzubieten. Sobald die Region das Impfteam schicke, würde man über Öffnungszeiten und Regularien informieren.

Gemeinde hat Erfahrung mit Test- und Impfzentrum

Die Nachfrage nach Boosterimpfungen und Corona-Tests steigt dieser Tage wieder rasant an. Die Gemeinde hatte bis Mitte Juli im Isernhagenhof sowie beim Pflegeheim Renafan Testzentren betrieben, sie dann aber wegen sinkender Nachfrage geschlossen. Auch beim Thema Impfzentrum hat Isernhagen bereits Erfahrung: Das Kita-Personal konnte sich im Frühjahr im Isernhagenhof geschlossen impfen lassen.

Bei der Politik dürfte die Gemeinde derweil offene Türen einrennen: Die Gruppe aus SPD und Bürgerstimme im Rat hatte am Mittwoch einen Antrag ins Rathaus geschickt mit der Aufforderung, wieder ein Testzentrum in Isernhagen einzurichten und ein mobiles Impfteam von der Region in die Ortsteile zu holen. Dieser Antrag dürfte sich alsbald erledigt haben.

Von Carina Bahl