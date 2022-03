Isernhagen K.B

Es ist aus heutiger Sicht unvorstellbar: Ein achtjähriger Junge, der aller Wahrscheinlichkeit nach nur taub war, wird als „erziehungsunfähig“ und „schwachsinnig“ eingestuft, in eine Psychiatrie eingewiesen – und dort eiskalt ermordet. Genau das ist dem kleinen Friedrich Daps passiert. Am 21. März 1942.

Als Kind in der NS-Zeit ermordet – Schicksal wird 2012 öffentlich

Sein letzter Wohnort war bei seinen Eltern Willi und Alma an der Dorfstraße in Isernhagen K.B. Von dort ging es eigentlich nur vorübergehend in die Pestalozzi-Stiftung nach Großburgwedel. Doch weil er nicht spielen, nicht sprechen, nicht gehorchen konnte, wurde er mit der Diagnose „erziehungsunfähig“ in die Psychiatrie Langenhagen und schließlich über Umwege und mehrere Anstalten in die sogenannte Kinderfachabteilung der Lüneburger Psychiatrie eingewiesen. In der Nazi-Zeit wurden viele Kinder dort systematisch getötet. So auch der achtjährige Junge aus Isernhagen. Erst 2012 wurde sein Schicksal öffentlich, als Dr. Carola Rudnick, Leiterin der „Euthanasie“-Gedenkstätte Lüneburg, die sterblichen Überreste des Kindes Friedrich Daps identifizierte, die jahrzehntelang im Archiv der Neuropathologie des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf gelegen hatten.

Stolpersteinverlegung an der Dorfstraße 80/82

Nahezu exakt 80 Jahre später will die Gemeinde Isernhagen dem kleinen Jungen nun ein besonderes Andenken verschaffen. Walter Daps, der noch heute in Isernhagen lebt, hat sich dafür eingesetzt, dass an der Dorfstraße 80/82 in K.B. am Mittwoch, 23. März, ein sogenannter Stolperstein für seinen ermordeten Cousin Friedrich gelegt wird. An dieser Adresse befand sich das Elternhaus des Jungen, sein letzter freiwilliger Wohnort. Das Haus wurde jedoch bereits in den Fünfzigerjahren abgerissen.

Erster Stolperstein für Isernhagen: Walter Daps hat sich dafür eingesetzt, dass an der Dorfstraße ein Gedenkort für seinen ermordeten Cousin Friedrich geschaffen wird. Quelle: Bert Strebe (Archiv)

Es ist der erste Stolperstein, der im Gemeindegebiet Isernhagen verlegt wird. „Der Stolperstein ist ein Beitrag, dass die Verbrechen der Nationalsozialisten nicht vergessen werden. Es ist zugleich ein Zeichen für die demokratische Erinnerungskultur, die versucht, insbesondere auch vergessene Opfer in unser Geschichtsbewusstsein zurückzuholen“, betont die Gemeinde in ihrer Ankündigung. Der Künstler Gunter Demnig hatte das Projekt 1992 ins Leben gerufen. In mehr als 1800 Kommunen hat er seitdem rund 90.000 Stolpersteine verlegt. Jede einzelne der kleinen Messinggedenktafeln, eingelassen in den Boden vor dem letzten selbst gewählten Wohnort, erinnert an Opfer der NS-Zeit. Aus diesem Grund fiel auch die Entscheidung, den Stolperstein in K.B. und nicht in Großburgwedel zu verlegen. In der Stadt Burgwedel erinnert inzwischen ein Straßenname an das Schicksal des Jungen Friedrich Daps.

Die Verlegung des Stolpersteins an der Dorfstraße 80/82 erfolgt am Mittwoch, 23. März, öffentlich ab 11.30 Uhr.