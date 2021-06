Isernhagen

Aufgrund eines Leitungsschadens ist das Isernhagener Rathaus an der Bothfelder Straße in Altwarmbüchen aktuell telefonisch nicht erreichbar. Wer die Gemeindeverwaltung erreichen möchte, kann das jedoch per E-Mail an info@isernhagen.de tun. Die Internetverbindung besteht noch.

Betroffen waren am Mittwochmorgen aber nicht nur die Telefonleitung im Rathaus, sondern auch die Leitung zur HannIT. Das Ordnungs- und Sozialamt hatte somit auf viele Programme keinen Zugriff, auch das Bürgerbüro konnte nicht arbeiten. Zumindest dieser Schaden konnte gegen Mittag aber wieder behoben werden. Wie lange die Reparatur an der Telefonleitung dauern wird, steht noch nicht fest. Bürger und Bürgerinnen finden alle Informationen und E-Mail-Adressen der Fachämter online auf www.isernhagen.de.

Von Carina Bahl