Isernhagener feiern Erntedank mit zwei ganz unterschiedlichen Gottesdiensten 

Isernhagen N.B

Der Anlass war der gleiche, und doch konnten Isernhagener Christen am Sonntag in N.B. zwei ganz unterschiedliche Erntedank-Gottesdienste erleben. Die Baptisten der Bethlehemgemeinde stellten bei ihrem Gott-sei-Dank-Fest an der Gutenbergstraße 100 Jahre Demokratie in Deutschland und 70 Jahre Grundgesetz in den thematischen Mittelpunkt. Die evangelisch-lutherische Gemeinde St. Marien feierte mit Pastor Karsten Henkmann ihren traditionellen Erntedank-Gottesdienst zum ersten Mal im Nordhannoverschen Bauernhaus-Museum auf dem Wöhler-Dusche-Hof.

Erst die Predigt, dann der Plattenkuchen

Detlef Pausch gefiel der Erntedank-Gottesdienst von Pastor Henkmann in der ungewöhnlichen Kulisse sehr gut. „Geben und Nehmen sind zwar Jahrtausende alte Themen. Aber übertragen auf heutige Situationen regt das immer wieder zum Nachdenken an – es bleibt aktuell“, sagte er. Wie Pausch genossen die meisten Gottesdienstbesucher die stimmungsvolle Kulisse des Jahrhunderte alten Bauernhofes. Wer im Rollstuhl saß oder auf den Rollator angewiesen war, hatte hingegen mit dem unebenen Untergrund zu kämpfen. Und der Temperatursturz über Nacht war auch im Haus zu spüren.

Doch die Kühle war schnell wieder vergessen: Zum krönenden Abschluss des St.-Marien-Erntedanks konnte sich jeder heißen Kaffee samt Plattenkuchen schmecken lassen oder sich beim Rundgang durch den idyllischen Garten und das Bauernhaus-Museum die Lebensweise früherer Zeiten ins Gedächtnis rufen.

Bethlehemgemeinde würdigt die Demokratie

Die Baptisten der evangelisch-freikirchlichen Bethlehemgemeinde wenige Hundert Meter Luftlinie entfernt hingegen hatten zum Erntedank einen anderen Schwerpunkt gesetzt. Ihr Dank galt nicht Gott für die Ernte, sondern den Parlamentariern im Landtag und den Vertretern der Landesregierung. 2019 feiert die Bundesrepublik 100 Jahre Weimarer Verfassung und 70 Jahre Grundgesetz. Für die Freikirche sind das gute Gründe, dankbar für Frieden und Stabilität zu sein – und den oft kritisierten Politikern diesen Dank auch persönlich zu überbringen.

Dafür hatte die Gemeinde mit Rainer Fredermann ( CDU) und Rüdiger Kauroff ( SPD) zwei Mitglieder des Niedersächsischen Landtages und mit Berend Lindner ( CDU) außerdem einen Staatssekretär eingeladen „Was haben Politiker und Pastoren gemeinsam?“, fragte Pastor Wolfgang Konietzko zum Anfang des Gott-sei-Dank-Festes – und lieferte die Antwort mit einem Augenzwinkern: „Wir haben nie Feierabend, und man wird sehr häufig kritisiert.“

Natürlich weiß Konietzko auch um die Vorteile: „Wir können gestalten und gesellschaftlich wirken“, sagte er und übergab das Wort an Rainer Fredermann. Schon seine Mutter, so erinnerte sich der CDU-Politiker, habe gemeint, dass das Wahlrecht zugleich die Wahlpflicht beinhalte. Schon war die Gemeinde mitten im Thema. Wie sieht es mit dem gesellschaftlichen Engagement jedes Einzelnen aus? Wer unterstützt einen Verein oder sogar ein Hilfsprojekt? „Demokratie braucht uns“, sagte Fredermann.

Rüdiger Kauroff war Garbsens Stadtbrandmeister, ehe er in die Politik wechselte. Auch er wünscht sich mehr ehrenamtliche Beteiligung von den Menschen. Staatssekretär Lindner hingegen hielt ein Plädoyer für die Gewaltenteilung. „Verfassung muss gelebt werden“, lautete sein Fazit zum Erntedank.

Von Patricia Chadde