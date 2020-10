Isernhagen

Die Herbstferien haben begonnen. Familien aus Isernhagen sind am ersten Wochenende allerorts im Gemeindegebiet anzutreffen. Sie zieht es nach draußen. Kinder sammeln Kastanien, suchen nach verlorenen Münzen im Sand, lassen die Drachen fliegen und bewegen sich in schwindelerregender Höhe im Klettergarten. Indes sind einige Eltern verunsichert, wegen der steigenden Corona-Infektionen eine Reise anzutreten. Andere haben dagegen keine Bedenken.

Wind fehlt fürs Drachensteigen

Zu Hause bleibt Familie Pölert. Vater Nicolas ist am Sonnabend mit Sohn Oskar (5) und Tochter Rosalie (2) auf einer Wiese an der Heinrich-Könecke-Straße in K.B. anzutreffen. Oskar hatte einen Drachen geschenkt bekommen – und der soll fliegen. Doch der Fünfjährige weint, weil der Wind nicht so stark ist wie zunächst vermutet. Dann probiert er es noch mal mit seinem Vater – doch auch dieser Versuch scheitert. Der Drachen will nicht steigen. Also ändert der 39-jährige Pölert den Plan, will stattdessen joggen gehen. Das heißt: „Mein Sohn fährt Fahrrad, und ich laufe“, erklärt der Chirurg.

Tom (6) sammelt auf dem Spielplatz in Neuwarmbüchen Kastanien. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Familie geht trotz Corona auf Kreuzfahrt

Tom sammelt derweil auf dem Spielplatz vor der Grundschule in Neuwarmbüchen Kastanien. Innerhalb von kürzester Zeit hat der Sechsjährige zwei Hände voll vom Boden aufgehoben. Die Kastanien bekommt ein Landwirt im Dorf, der Schweine damit füttert. „Mittlerweile haben wir schon so viele gesammelt, dass die Schweine sie gar nicht mehr wollen“, sagt Vater Stefan Spangenberg, der mit seinem Sohn das herbstliche Wetter nutzt, um mit dem Erstklässler etwas zu unternehmen. In den Herbstferien fährt die Familie weg. „Wir gehen auf Kreuzfahrt nach Schweden und Norwegen“, erzählt der Neuwarmbüchener. Hygienestandards habe es schon immer auf den Schiffen gegeben. Deshalb hat Spangenberg keine Sorge.

Nick (10) sucht mit seinem Metalldetektor Münzen im Sand am Altwarmbüchener See. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Andreas Prager hat dagegen Bedenken. Der 52-jährige Arzt hatte eigentlich für sich und seine Familie eine Flugreise nach Ägypten gebucht. Diese sei bereits vor Monaten vom Veranstalter storniert worden. Stattdessen bekam die Familie aus Isernhagen N.B. ein Alternative im österreichischen Stubaital angeboten. „Doch auch diese Reise ist vor zwei Wochen abgesagt worden“, berichtet Prager. Deshalb nutzen er und sein Sohn Nick das erste Ferienwochenende am Altwarmbüchener See. Der Zehnjährige sucht am Nordufer eifrig nach Münzen. Ein Fünfcentstück hat er mit seinem Gerät gefunden. „In Portugal hatte mein Sohn schon mal 46 Euro am Strand wieder zum Vorschein gebracht“, berichtet der Internist, der mit seiner Familie Tagestrips in der Region unternehmen will.

Leni schreitet zum ersten Mal im Klettergarten voran. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Auf ein Alternativprogramm setzt auch Familie Ebeling. Mutter Jana und Tochter Leni sind zum ersten Mal im Klettergarten am Hufeisensee in Isernhagen H.B. „Eigentlich hatten wir eine Kreuzfahrt nach St. Petersburg geplant“, berichtet die 38-jährige Hannoveranerin. In den Ferien besucht die zwölfjährige Tochter zunächst ihre Oma in Halle. Und als Ersatz für den einwöchigen Urlaub fahren die Ebelings noch drei Tage an die Nordsee.

Auch Melanie Lassmann nutzt jede freie Minute, um mit ihren Töchtern Sarah (13) und Fabienne (9) in den Ferien draußen zu sein. Dafür scheut die zweifache Mutter aus Havelse bei Garbsen keine Mühe und umrundet mit den Kindern den Hufeisensee. Sie verreisen nicht. Dafür habe die Familie eine Jahreskarte für den Zoo Hannover und unternehme viel im Umland. „Reisen ist mir aktuell zu unsicher“, sagt die 42-Jährige.

Corona: Familie verzichtet auf Reise in Herbstferien

Auf eine Reise verzichtet auch Familie Altmann aus Isernhagen H.B. Die Eltern nutzen die zweiwöchige Schulpause ihrer drei Jungen, um sich am Sonntag coronakonform mit Freunden bei einem Brunch zu treffen. Auch im Freundeskreis bleiben wegen der Pandemie die meisten Familien zu Hause, berichtet Agnieszka Altmann. Was sie mit ihren Kindern unternimmt, weiß die 41-Jährige noch nicht genau. „Das hängt vom Wetter und der Laune meiner Söhne ab“, sagt sie.

Von Katerina Jarolim-Vormeier