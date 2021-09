Isernhagen

Wer nicht persönlich auf einem Flohmarkt feilschen möchte, der setzt heutzutage meist auf Onlineplattformen, um Aussortiertes oder nicht mehr Gebrauchtes zu verkaufen. Besonders beliebt sind dabei Kleinanzeigen bei Ebay, wo Verkäufer kostenlos ihre Inserate platzieren können und Käufer mit wenigen Klicks zu dem kommen, was sie gesucht haben. Und doch kommt es dort auch immer wieder zu Betrügereien. Einer dieser Betrüger ist jetzt vor dem Amtsgericht Burgwedel verurteilt worden.

Isernhagener verkauft Autozubehör, das er nicht hat

Der Isernhagener auf der Anklagebank hatte sich über mehrere Monate hinweg als privater Händler von Autoteilen- und -zubehör bei Ebay-Kleinanzeigen ausgegeben. Ob ein Diagnosegerät, ein Auspuff, Zylinderköpfe oder Teile für einen VW Käfer – mindestens viermal kassierte der 35-Jährige die Zahlungen für die angeblich zum Verkauf stehenden Dinge, schickte diese aber nie in Richtung Käufer los. Denn er besaß sie gar nicht. Summa summarum betrog er seine Kunden somit um 1408,49 Euro, wie die Staatsanwältin im Gerichtssaal aus der Anklageschrift verlas. Damit stand der Vorwurf des gewerbsmäßigen Betrugs im Raum.

Der Angeklagte räumte die Taten auch prompt ein. „Das ist alles so passiert, und es tut mir schrecklich leid“, versicherte er vor Gericht. Und auch einen Grund konnte er für die monatelangen Betrügereien benennen. „Ich war zu dieser Zeit abhängig von Medikamenten.“ Er sei nach einer Erkrankung süchtig nach starken Schmerzmitteln gewesen und habe das Geld benötigt, um sich diese im Internet zu bestellen. Inzwischen habe er eine Entgiftung und eine Therapie hinter sich. „Es geht mir wieder gut“, versicherte er. Er sei wieder voll in seinem gelernten Beruf tätig, es werde keine Wiederholung der Taten geben.

„Das mag so gewesen sein“, sagte Amtsrichter Michael Siebrecht. Eine Entschuldigung sei das aber nicht. „Sie haben sich über Monate mit dem Betrug einen Vorteil verschafft.“ Dass der Angeklagte nun wieder in geregelten Bahnen unterwegs sei, müsse man ihm ebenso zugutehalten wie sein Geständnis. „Obwohl die Beweislage ja auch eindeutig war“, wie die Staatsanwältin betonte. Schließlich war jeder einzelne Kontoeingang beim Angeklagten genau nachzuvollziehen, die Käufer hatten per Vorkasse bezahlt.

Urteil: Ein Jahr Freiheitsstrafe auf Bewährung

Am Ende erhielt der 35-Jährige im Urteil eine einjährige Freiheitsstrafe, die noch einmal zur Bewährung ausgesetzt wurde und im Gerichtssaal rechtskräftig wurde. Denn eine weiße Weste hatte der Mann keineswegs: Gleich mehrere Einträge wegen Betrugs fanden sich in seiner Strafakte, mitunter auch schon Freiheitsstrafen. „In den vergangenen Jahren ist aber nichts mehr passiert“, bilanzierte Amtsrichter Siebert. Allein kurz vor den nun angeklagten Taten hatte der Mann ebenfalls bei Ebay-Kleinanzeigen Käufer betrogen – und dafür bereits 120 Tagessätze in einem anderen Gerichtsverfahren kassiert. Das müsse man aber im Zusammenhang mit den jetzt angeklagten Taten und der Medikamentenabhängigkeit sehen. Die 1408,49 Euro aus den Betrügereien muss der 35-Jährige nun ebenso zahlen wie 2000 Euro an die Kindernothilfe. „Das tut weh“, fasste es Siebrecht kurzerhand zusammen. „Das soll es aber auch. Sonst fühlt sich eine Bewährung nicht wie eine Strafe an.“

