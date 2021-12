Isernhagen

Da sie von Juni bis Oktober 2020 Sozialleistungen in voller Höhe bezogen hatte, obwohl sie in einer Spielhalle arbeitete, musste sich eine Isernhagenerin jetzt vor dem Amtsgericht Burgwedel verantworten. Leistungserschleichung lautete die Anklage – rund 3150 Euro hatte die 37-Jährige im vergangenen Jahr zu Unrecht kassiert. Und zwar nicht zum ersten Mal. Dass Richter Michael Siebrecht dennoch das Verfahren einstellte, hatte einen ganz speziellen Grund.

Jobcenter erfährt vom Job durch Datenabgleich

Aufgeflogen war das Ganze durch einen Datenabgleich des Jobcenters mit anderen Behörden, gab eine Mitarbeiterin des Jobcenters zu Protokoll. Zwar hatte die Frau die Kündigung ihres vorhergehenden Arbeitsvertrags dem Arbeitsamt ordnungsgemäß zugeschickt – die Aufnahme ihrer neuen Tätigkeit hingegen aber nicht gemeldet. „Ich weiß nicht mehr, was ich im Antrag geschrieben habe“, sagte die Beschuldigte auf der Anklagebank. Sie habe aber im Gespräch mit dem Jobcenter erwähnt, dass sie wieder arbeite. Allein: Ein Aktenvermerk fand sich darüber nicht.

„Sie haben doch aber gemerkt, dass das Geld in voller Höhe kam. Spätestens da hätten sie doch merken müssen, dass irgendetwas schief gelaufen ist“, betonte Richter Siebrecht. Zumal sie wegen genau dieses Tatbestandes in der Vergangenheit bereits mehrfach zu Geldstrafen zwischen 300 und 750 Euro verurteilt worden war. Sichtlich angefasst berichtete die mehrfache Mutter, dass sie sich zu jener Zeit in einer sehr schweren persönlichen Situation befunden habe, die viele Gespräche mit anderen Behörden mit sich gebracht hatte. „Dazu habe ich meist nachts gearbeitet, kam morgens früh schwer hoch und habe mich dann darum gekümmert, dass die Kinder in die Schule kamen.“

Beim nächsten Mal wäre eine Freiheitsstrafe angezeigt

Der Frau konnte jedoch eines vor Gericht zugute gehalten werden: Beim Folgeantrag im Dezember hatte sie die Verdienstabrechnungen aus der Spielhalle für den betreffenden Zeitraum mit eingereicht – obwohl sie nicht wissen konnte, dass ihr das Jobcenter bereits auf die Schliche gekommen war. Deshalb stellte der Richter das Verfahren letztlich ein. Unbenommen von der Einstellung des Verfahrens wird das Jobcenter das zu Unrecht gezahlte Geld von der Frau zurückzufordern. „Lassen sie in Zukunft nichts mehr liegen, erledigen sie ihre Sachen gleich“, gab der Richter der Isernhagenerin mahnend mit auf den Weg aus dem Gerichtssaal: „Beim nächsten Mal reden wir nicht mehr über eine Geldstrafe.“

Von Sandra Köhler