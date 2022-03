Isernhagen F.B

Der Isernhagenhof-Kulturverein beendet die Corona-Pause und startet das Programm 2022 tierisch: Am Sonnabend, 26. März, sind dafür Kabarettist Kurt Knabenschuh und seine Bulldogge Otiz zu Gast auf der Bühne in der Veranstaltungsscheune an der Hauptstraße 68 in Isernhagen F.B. Los geht es mit der besonderen Premiere um 20 Uhr.

Mit Hund auf der Bühne

Gewisse Umstände hatten es eines Tages erfordert, dass Knabenschuh seinen Hund mit auf die Bühne nahm. Nun handelte es sich allerdings nicht um einen kleinen, süßen Zwergpudel, der mit Schleifchen im Haar auf dem Seil tanzen und diverse Operettenouvertüren auf der Querflöte spielen kann. Nein, Otiz ist ein ausgewachsener Englischer Bulldoggen-Rüde. Charmant, aber dickköpfig. Und nicht unbedingt der Schönste. So ein Hund, an dem sich die Geister scheiden, heißt es in der Ankündigung. Die einen finden ihn kraftvoll und charismatisch. Andere nehmen bei seinem Anblick panisch den eigenen, vier bis sechs Zentimeter großen Vierbeiner auf den Arm.

Skurriles aus dem Alltag mit Hund

Von skurrilen Begegnungen auf Hundeebene, von Bootcamp-Hundeschulen, Mountainbikern und Hundeversicherungen weiß Knabenschuh mit Wortwitz und trockenem Humor daher nur zu gut zu berichten. Und natürlich auch von anderen, neuen Geschichten der Kategorie „Alltagskabarett“. Wer ist der Boss? Oder: Ist das Ihr Hund, der sich gerade am Büfett bedient? Diese Fragen werden Knabenschuh und Otiz im Isernhagenhof sicherlich beantworten.

Karten kosten 25 Euro (ermäßigt 16 Euro) und können ab sofort beim Kulturverein online auf www.isernhagenhof.de/tickets oder unter Telefon (0 51 39) 89 49 86 vorbestellt werden. Die Abendkasse für Restkarten öffnet am 26. März um 19 Uhr. Es gilt die 3G-Regel. Der Kulturverein weist sicherheitshalber ausdrücklich darauf hin, dass Hunde trotz des tierischen Programms keinen Zutritt erhalten.