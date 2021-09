Isernhagen F.B

Nach mehr als einem Jahr Corona-Pause zieht am Freitag, 10. September, wieder kulturelles Leben in den Isernhagenhof ein. Kabarettist Martin Zingsheim eröffnet ab 20 Uhr die Saison in der Veranstaltungsscheune – Karten für 23 Euro, ermäßigt 16 Euro, gibt es noch an der Abendkasse ab 19 Uhr.

Vocaldente tritt im Isernhagenhof auf

Und auch der nächste große Auftritt steht schon fest: In schwindelerregende Höhen steigt das Publikum am Sonnabend, 18. September, mit dem bekannten A-cappella-Quintett Vocaldente. „In the Air“ heißt das neue Programm, das ab 20 Uhr auf der Bühne an der Hauptstraße 68 in Isernhagen F.B. zu sehen sein wird.

2004 gründeten fünf Sänger aus den Reihen des Knabenchors Hannover und der Hochschule für Musik und Theater Hannover das Vokalquintett, das sich innerhalb weniger Jahre zu einem von Deutschlands erfolgreichsten A-cappella-Exporten entwickelte. Mit Stücken wie „Maple Leaf Rag“, Evergreens aus den goldenen Zwanzigern, Schlagern aus der Ufa-Zeit, Swing, Rock ’n’ Roll, Country, den Hits der Achtziger und Neunziger bis zu aktuellen Charthits spannt Vocaldente einen weiten Bogen über die Unterhaltungsmusik der vergangenen 100 Jahre. Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf temperamentvolle Choreografien und humorvolle Moderationen freuen. Tobias Kiel, Jakob Buch, Lars Unger, Tobias Pasternack und Ben Boresch sind inzwischen bis zu 100-mal pro Jahr national und international auf Bühnen zu erleben.

Karten für das Konzert im Isernhagenhof kosten 23 Euro, ermäßigt 16 Euro, und können beim Kulturverein per E-Mail an info@isernhagenhof.de oder unter Telefon (0 51 39) 89 49 86 vorbestellt werden. Kurzentschlossene erhalten am Veranstaltungsabend ab 19 Uhr Karten an der Abendkasse.

Kulturverein achtet auf 3-G-Regel und Mindestabstände

Der Kulturverein achtet unter dem Motto „Sicher ist sicher“ gründlich auf die Einhaltung der Corona-Regeln: Zwischen den einzelnen Haushalten oder Gruppen ist zwischen den Stühlen mindestens ein Meter Abstand. Bis zum Platz gilt eine Maskenpflicht. Zudem gilt die 3-G-Regel: Wer bei den Auftritten im Isernhagenhof dabei sein möchte, muss geimpft, genesen oder tagesaktuell negativ auf Corona getestet sein.

Von Carina Bahl