Isernhagen F.B

Lange Zeit war es coronabedingt ruhig in der Veranstaltungsscheune an der Hauptstraße 68 in F.B., jetzt startet der Isernhagenhof Kulturverein endlich in die neue Spielzeit. Den Auftakt macht am Freitag, 10. September, ab 20 Uhr der Comedian Martin Zingsheim mit seinem Stand-up-Programm „aber bitte mit ohne“.

Und der Kabarettist hat einiges anzumerken zu den Widersprüchen der Überflussgesellschaft, die im Verzicht den wahren Luxus findet. Echte Teilzeitasketen verzichten eigentlich auf alles: Fleisch, Laktose, Religion und vor allem die eigene Meinung, glaubt er. Zweitägige Fernreisen werden in fair gehandelten Ökoklamotten angetreten, und Wasser wird in Plastikflaschen mit dem Elektrofahrrad transportiert. In „aber bitte mit ohne“ findet der Kölner Kabarettist gleich jede Menge Wahnsinn, auf den man sofort verzichten könnte: Kundenrezensionen, Terrorismusexperten, Tierfreunde, Hobbypsychologen, Onlinepetitionen und glutenfreie Sprühsahne.

Ironischer Blick auf die Überflussgesellschaft

Bei Zingsheims ironischem Blick auf die Überflussgesellschaft sucht man den erhobenen Zeigefinger allerdings vergebens. Mit Sprachgefühl und überaus schlagfertig verbindet er sprachlich brillante Komik und rasante Gags mit kritischer Tiefenschärfe, heißt es in der Ankündigung. Gute Laune ist fest versprochen für den Auftritt in Isernhagen – und davon kann man in diesen Zeiten schließlich nie genug haben.

Der 37-jährige Kabarettist entschied sich nach dem Studium der Musikwissenschaft, der Theater-, Film- und Fernsehwissenschaft und der Philosophie nicht für die Wissenschaft, sondern für die Bühne. Als Pianist, Darsteller, Sänger und Komponist tourte er gemeinsam mit Sebastian Pufpaff und Henry Schumann beim Kabarettprogramm „Das Bundeskabarett“ vier Jahre lang durch Deutschland, bevor er 2011 seine Solokarriere startete. Verzicht und die Reduktion auf das Wesentliche wird spätestens mit Kindern ein Thema, weiß der Vater von drei Söhnen und einer Tochter aus eigener Erfahrung und gewährt in „aber bitte mit ohne“ auch Einblicke in den Alltag seiner sechsköpfigen Familie.

Im Isernhagenhof gilt die 3G-Regel

Karten für den Auftritt von Zingsheim gibt es beim Isernhagenhof Kulturverein. Sie kosten 23 Euro, ermäßigt 16 Euro und können per E-Mail an info@isernhagenhof.de oder unter Telefon (0 51 39) 89 49 86 bestellt werden.

Bei der Veranstaltung gelten die aktuellen Regelungen der Niedersächsischen Corona-Verordnung. Der Einlass ist ausschließlich mit Nachweis des vollständigen Impfschutzes, der Genesung oder eines negativen Corona-Tests möglich. Alle weiteren Programmpunkte im Isernhagenhof 2021 gibt es online auf www.isernhagenhof.de.

Von Carina Bahl