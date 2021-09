Isernhagen F.B

Nach der Corona-Schließung fällt der allererste Anfang schwer. Aber endlich war es am Freitagabend wieder so weit: Der Kulturverein Isernhagenhof hat nach eineinhalb Jahren wegen der Pandemie einen Neustart hingelegt. 84 Stühle haben die Organisatoren zum Programmauftakt mit Kabarettist Martin Zingsheim in der Kulturscheune aufgestellt. 40 Gäste nahmen verteilt in den sechs Reihen Platz. Natürlich hätte sich der Verein mehr Besucher gewünscht. Aber nach der langen Pause müsse das Publikum wieder gewonnen werden.

Fingberg-Strothmann: „Wir freuen uns, dass es weiter geht“

„Wir freuen uns, dass es weitergeht“, sagt Kulturvereinsvorsitzender Andreas Fingberg-Strothmann in seiner Begrüßungsrede vor dem Auftritt von Comedian Martin Zingsheim. Es sei aufregend, und vorher habe es von Tag zu Tag noch neue Corona-Regelungen gegeben. Er warb beim Publikum dafür, den Freunden zu erzählen, dass der Besuch in der Kulturscheune mit dem aufgelegten Corona-Konzept sicher sei. Es gilt die 3-G-Regel. Und der Kulturvereinsvorsitzende hat das Publikum auf einige Besonderheiten während des Auftritts von Zingsheim hingewiesen: „Sie dürfen nicht anfeuern und Buh rufen, dafür aber klatschen und lachen.“

Ein tolles Gefühl, wieder auf der Bühne zu sein, ist es auch für Kabarettist Zingsheim gewesen. Das zumindest sagt der Kölner gleich, als er die Bühne im Isernhagenhof betritt. Allerdings fragt der 37-Jährige sich: „Ob ich es noch kann?“ Daran zweifelt nach kurzer Zeit im Publikum keiner. Der vielfach ausgezeichnete Comedian legt wortgewandt und humorvoll mit seinem Programm „Aber bitte mit ohne“ los.

Kabarettist rät, sich Kinder anzuschaffen

Zingsheim erzählt über Verzicht und die Reduktion auf das Wesentliche. Sein einziger Tipp lautet: „Schaffen Sie sich Kinder an.“ Und der Mann in hellblauen Hemd, rot-blauer Sportjacke, Jeans und roten Sneaker rät: „Lassen Sie den Kindern Zeit.“ Der Vater von vier Kindern berichtet auch, dass beim ersten Kind alle ihn herzlich beglückwünscht hätten. „Beim Vierten bin ich ein Assi.“ Seine polnische Frau und er erziehen die drei Jungen und ein Mädchen zweisprachig.

Zingsheim streift Politik, Klimawandel, Religion und spricht von Menschen, die Sport treiben und Müll reduzieren wollen. Aber ohne Wasser in Kunststoffflaschen verließen sie nicht das Haus. „Sind unsere Eltern beim Gang zu Bäcker verdurstet?“, fragt er sich. Zingsheim wollte in jungen Jahren Gangsterrapper werden, entschied sich aber, Kabarettist zu werden. Sein Rapper-Talent kann er nicht verleugnen, was er mit dem Rap „Hab keine Zeit“ als Vater von vier Kindern beweist. Beim Auftakt des Vereins Isernhagenhof nach der Corona-Pause sorgt Zingsheim für brillante Komik, rasanten Rap und verbale, sehr akzentuierte „Wortschlangen“.

Von Katerina Jarolim-Vormeier