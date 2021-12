Isernhagen F.B

Die Kulturbranche hat es auch im zweiten Corona-Winter mächtig schwer. Veranstaltungen in der Region Hannover können aufgrund der ausgerufenen zweiten Warnstufe jetzt nur noch unter der 2G-plus-Regel durchgeführt werden. Ohne Test geht also oftmals gar nichts – und die sind aufgrund großer Nachfrage bei an den Teststationen aktuell zumindest spontan kaum zu bekommen. Weitermachen oder Konzerte, Kabarett und Co. absagen? Vor dieser schweren Entscheidung stehen aktuell auch Isernhagener Veranstalter.

Der Kulturverein Isernhagenhof hat seine Entscheidung gefällt und die Saison 2021 beendet. „Für uns war klar, unter 2G-Bedingungen geht es, verschärft sich aber die Situation, dann ist erstmal Schluss“, sagt der Vorsitzende Andreas Fingberg-Strothmann. „Wir wollen Veranstaltungen bieten, die Spaß machen und ein Lächeln aufs Gesicht zaubern.“

Wie sehr das Publikum diese genieße, habe sich bei den Veranstaltungen unter 2G gezeigt. „Das war vor Corona nie so auffällig.“ Zusätzliche Auflagen und Maskenpflicht am Platz sei diesem Erlebnis aber abträglich. Zudem sorgten nur spärlich besuchte Veranstaltungen für rote Zahlen.

Isernhagenhof: Der Kalender für 2022 ist voll

Die drei abgesagten Veranstaltungen – Konzerte von The Keltics und Marc Masconi & FFB Big Band, dazu ein Abend mit Nessi Tausendschön – sollen um ein Jahr verschoben werden. Der Nachholtermin für Marc Masconi steht bereits, es ist der 10. Dezember 2022. „Mit den anderen sind wir im Gespräch“, sagt Fingberg-Strothmann.

Sobald es in die erste Warnstufe zurückgehe, in der Veranstaltungen unter 2G wieder möglich sind, „legen wir wieder los“, kündigt der Iserhagenhof-Vorsitzende an. „Das Jahr 2022 ist komplett geplant und der Kalender voll.“

Denn alle die Termine, die in diesem Jahr wegen der Pandemie nicht durchgeführt werden konnten, sind ins kommende gewandert. Wann der Vorverkauf beginnt, vermag Fingberg-Strothmann noch nicht zu sagen. „Wir warten ab, wie sich alles entwickelt. Die erste Veranstaltung ist Ende Januar, bis dahin ist noch etwas Zeit.“

Übrigens: Auch wenn Google auf der Suche nach einem Schnelltestzentrum den Isernhagenhof ausspuckt – dort wird aktuell nicht mehr getestet, und es ist auch nicht geplant, das zu ändern. „Das steht noch von Mitte des Jahres drin. Wir haben bei Google schon mehrmals gebeten, das raus zu nehmen. Aber bisher hat es noch nicht funktioniert“, sagt Fingberg-Strothmann.

Testpflicht schreckt Gäste ab

Alles andere als glücklich über die aktuelle Situation ist auch Stefan Rautenkranz, der gemeinsam mit seiner Frau Karin das KulturKaffee Rautenkranz auf dem Isernhagenhof betreibt. „Seit die 2G-plus-Vorschrift gilt, bekommen wir vermehrt Absagen. Und zwar sowohl von Besuchern als auch von Künstlern“, sagt der KulturKaffee-Betreiber. Davon betroffen sind auch die bereits ausverkauften Gastspiele von Matthias Brodowy am 15. und 16. Dezember. Sie sollen nachgeholt werden.

Es werde wieder schwierig für Veranstalter, sagt Rautenkranz. Bereits im Frühjahr hatte er befunden: „Wir leben in kulturlosen Zeiten.“ Dabei hat er durchaus Verständnis für seine Gäste. Gerade jetzt, wo Bürgertests extrem schwer zu bekommen seien. Spontanbesuche seien damit von vornherein nahezu ausgeschlossen. Noch sei er hin und her gerissen, wie es weitergeht. „Ich muss noch ein wenig drüber nachdenken.“

Von Sandra Köhler