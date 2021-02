Isernhagen

Der Alarm schrillt im Dorf. Die digitalen Pieper der freiwilligen Feuerwehrleute springen an. Wenige Minuten später sind die Einsatzfahrzeuge mit Blaulicht zu sehen – auf dem Weg zu Brand oder Unfall. All das hat sich nicht verändert im Corona-Jahr 2020. Insgesamt 182-mal rückten die 325 aktiven Einsatzkräfte in ganz Isernhagen aus, um Menschenleben zu retten, Feuer zu löschen oder technisch Hilfe zu leisten. Verändert hat sich für die Feuerwehrleute im Einsatzalltag dennoch viel – denn der Infektionsschutz spielt auch dann eine Rolle, wenn jede Sekunde zählt.

Feuerwehrleute reduzieren ihre Kontakte im Dienst

Mit Ausbruch der Corona-Pandemie im März galt es für das Gemeindekommando in allererster Linie, den acht Ortsfeuerwehren verlässliche Konzepte an die Hand zu geben. „Wir haben einen Stufenplan entwickelt, in dem genau steht, wann was möglich ist“, sagt Gemeindebrandmeister Marc Perl. Aktuell – mitten im Lockdown mit harten Kontaktbeschränkungen – gelten die strengsten Regeln. Kurzum: Auch die Kontakte der Feuerwehrleute werden bestmöglich reduziert, Übungsdienste, Ausbildungen und andere Treffen sind weitgehend abgesagt.

So wenig Einsatzkräfte wie möglich im Alarmfall

„Bei Einsätzen versuchen wir, unsere Manpower weitmöglichst zu reduzieren“, sagt Tammo Külp, Sicherheitsbeauftragter der Gemeindefeuerwehr Isernhagen. „Bei kleineren Einsätzen fährt auch nur eine kleine Mannschaft raus, um Kontakte zu reduzieren.“ In den Gerätehäusern sowie an den Einsatzstellen müssten die Feuerwehrleute Mindestabstände einhalten. In den großen, neuen Feuerwehrhäusern in H.B. und Altwarmbüchen gebe es eh feste Alarmwege, die eine Art Einbahnstraße darstellen, in den kleineren Gerätehäusern seien alle zu noch mehr Vorsicht im Alarmfall aufgerufen.

Maskenpflicht bei Einsätzen

In den Feuerwehrfahrzeugen jedoch ist selbst bei Mindestbesetzung ein Abstand von 1,50 bis zwei Metern zueinander nur schwer möglich. „Alle tragen deshalb medizinische oder FFP2-Masken“, erläutert Külp. In enger Abstimmung mit der Gemeinde gebe es davon inzwischen einen ausreichenden Vorrat. Nach jedem Einsatz würden die Feuerwehrfahrzeuge zudem mit einem speziellen Reinigungsmittel gesäubert. „Generell gilt: Alle verlassen das Fahrzeug schnellstmöglich“, sagt Külp. Die Fahrtzeiten seien im Einsatzgebiet aber eh meist kurz. „Längere Nachbesprechungen zu Einsätzen entfallen, jeder geht schnellstmöglich wieder nach Hause.“ Das sei ein Einschnitt, denn gerade bei größeren Einsätzen sei eine Nachbesprechung oft wichtig gewesen.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Doch trotz aller Vorsicht: Es bleiben Risiken, denen die Feuerwehren nur schwer aus dem Weg gehen können. „Wir wissen nie, wen wir da gerade retten und ob er vielleicht infiziert ist“, beschreibt es Külp. Wenn ein Opfer aus einem Unfallwagen gerettet werden müsste, könne verständlicherweise niemand Abstände einhalten. Bei Großbränden brauche es zudem jeden Aktiven. „Da machen wir die Autos natürlich voll.“ Manch eine Feuerwehr in Isernhagen habe jedoch inzwischen ihre Einsatzgruppen geteilt. So könnte zumindest bei kleineren Einsätzen nur eine Hälfte ausrücken. Im Infektionsfall bliebe die Feuerwehr mit den anderen Hälfte einsatzfähig.

Alle Kontakte und Einsatzkräfte sind genau dokumentiert

Die Kontaktnachverfolgung wäre im Ernstfall bei der Gemeindefeuerwehr kein Problem. Akribisch werden neben den einzelnen Einsatzarten und -zeiten auch die Namen jener Mitglieder dokumentiert, die dabei waren. „Wir könnten sogar nachvollziehen, wer wo in welchem Fahrzeug gesessen hat“, sagt Külp. Bisher sei das glücklicherweise aber noch nicht notwendig gewesen. Alle Mitglieder, die zur Risikogruppe gehören, sind derweil vom Dienst freigestellt. „Sie dürfen selbst entscheiden, ob sie zur Feuerwehr kommen oder nicht“, sagt Külp. „Und da guckt dann auch keiner blöd, wenn sie wegbleiben.“

Bei Einsätzen wie hier bei einem Kellerbrand in H.B. tragen die Feuerwehrleute jetzt medizinische oder FFP2-Masken, um sich vor Infektionen zu schützen. Quelle: Feuerwehr Isernhagen

Auch wenn es schwer ist, Positives an der Corona-Pandemie zu finden – eine Sache gibt es für die Feuerwehr vielleicht doch. „Dass viele im Homeoffice sind, spielt uns in die Karten“, sagt Perl. Die Tagesverfügbarkeit der Feuerwehren sei so sehr viel leichter zu garantieren, da die Ehrenamtlichen nicht für ihren Beruf das Gemeindegebiet verlassen müssten und so schnell abrufbar seien. Ob es weniger Einsätze für die Feuerwehr im Corona-Jahr gegeben hat, vermag Perl nicht einzuschätzen. Die Zahlen schwankten in Isernhagen seit Jahren immer stark. „Aber zumindest die ganz großen Dinge hatten wir bei den Einsätzen 2020 nicht dabei.“ Ob Corona-Effekt oder nicht: Gut sei das allemal.

Von Carina Bahl