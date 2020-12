Isernhagen

Das Jahr 2020 war in Isernhagen ein Besonderes – und das lag nicht nur an der Corona-Pandemie. Großprojekte wie der neue Schulcampus konnten 2020 beendet, die Baumschutzsatzung auf den Weg gebracht und gleich zwei neue Kindertagesstätten eröffnet werden. Die Diskussionen zwischen Rat und Bürgermeister gestalteten sich an vielen Punkten schwierig, vor allem bei der Organisation und Öffnung des Bürgerbüros gab es viel Streit. Einen echten Gegenpol bot dazu die immense Hilfsbereitschaft und Kreativität der Isernhagener, die sich im Jahr der Pandemie gezeigt hat.

Januar

Das Jahr beginnt trüb: Im Altwarmbüchener See stellt die Region zuhauf Blaualgen fest. Im Laufe des Jahres gibt es diese auch im Kirchhorster See und im Parksee Lohne. Das verdirbt vielen den Badespaß im Sommer – nicht zuletzt mit Blick auf geschlossene Hallen- und Freibäder im Lockdown.

Februar

Die CDU stellt bereits im Februar ihren Kandidaten für die Bürgermeisterwahl 2021 vor: Der Unternehmer Tim Mithöfer aus Kirchhorst soll auf Bürgermeister Arpad Bogya folgen. Im Herbst legen die Grünen nach: Die Verwaltungswissenschaftlerin Gretha Burchard aus Altwarmbüchen soll für sie ins Rennen starten. SPD und FDP kündigen eigene Kandidaten an – allerdings erst für Anfang 2021.

Corona-Pandemie bestimmt die Monate März, April und Mai

Am 11. März gibt es den ersten bestätigten Corona-Fall in Isernhagen. Damals ahnt wohl noch niemand, wie massiv die Auswirkungen der Pandemie auf das gesellschaftliche Leben in der Gemeinde werden würden. Und doch: Zwischen all den Verboten, Anordnungen und Regeln zeigt sich jede Menge Kreativität, Mitmenschlichkeit und Mut zu neuen Wegen. Vor allem im Lockdown im Frühjahr wird der Zusammenhalt der Isernhagener deutlich: Ob Kirchen oder Freiwillige – allerorts schaffen sie Einkaufshilfen und Gesprächsangebote. Immer wieder sieht man Kita-Erzieher auf dem Rad durch die Dörfer fahren, um ihre Schützlinge zu besuchen. Videokonferenzen, Briefe, Bastelaktionen, Ostergrüße – Lehrer, Erzieher und Vereine zeigen jede Menge Einsatz und das bis in den Winter hinein mit Dauerlüften und Hygienekonzepten.

Aktionen wie die Plüschtier-Safari in Kirchhorst, die Büchereiausleihe to go, Outdoor-Sportangebote, ein Hallenbad mit Kohortentrennung, eine Bestellinternetseite für Restaurants, Musik vor Pflegeheimen und live gestreamte Konzerte aus dem Isernhagenhof sind nur ein Extrakt der Aktionen, die Isernhagener ins Leben rufen. Besonders Isernhagens Kulturbranche muss aber leiden: Der Wöhler-Dusche-Hof bleibt geschlossen, der Isernhagenhof sagt sein Programm ab, das KulturKaffee Rautenkranz hält Stand mit kleineren Veranstaltungen unter dem Motto „Kultur ist systemrelevant“ und Henry Gellrich verlegt seine Blues Garage kurzerhand vor sein Motel California, um treue 250 Fans pro Auftritt Open Air zu begeistern – selbst bei Regen und Kälte. Der Dank gilt denen, die 2020 durch- und zusammengehalten haben – vom Pflegepersonal bis zur DRK-Bereitschaft, die in H.B. für die Test-Abstriche geübt hat.

Juni

Onlineandachten, Whatsapp-Gruppen, Facebook, Youtube und jede Menge handgefertigte Basteltüten, Anmeldungen für Gottesdienste: Die Kirchengemeinden in Isernhagen finden kreative Lösungen, um im Corona-Jahr Kontakt zu ihren Mitgliedern zu halten. Eine, die technisch immer wieder neue Wege begeht, ist Pastorin Jessica-Jähnert Müller, die im Juni ihren Dienst in St. Nikolai in Kirchhorst aufnimmt.

Juli

Die Diskussion gibt es seit Jahren, im Juli fällt die Entscheidung: Der Rat führt eine Baumschutzsatzung für Isernhagen ein. Fortan dürfen bestimmte Baumarten ab einem Stammumfang von 180 Zentimeter nur noch mit Genehmigung gefällt werden.

August

Die private Hausaufgabenbetreuung an der Grundschule Isernhagen H.B. darf nicht mehr die Räume der Grundschule nutzen: Zum Schulstart erklärt die Schulleiterin das Angebot kurzerhand zur AG, um eine Fortsetzung zu ermöglichen. Das Problem: Die Gemeinde sieht das private Angebot nicht als rechtlich gesichert – und es solle nur als Ergänzung zum Hort laufen. Doch die Eltern melden ihre Kinder zuhauf vom Hort ab, um sie bei der Hausaufgabenbetreuung unterzubringen. Im September schließlich steigt die VHS wieder mit ein. Wie es 2021 mit dem Angebot weitergehen kann, ist aber noch unklar.

September

Der dramatische Unfall von Jürgen Helm (79) macht im September Schlagzeilen. Der Isernhagener steckt 16 Stunden im Schlamm unter einer A-7-Unterführung fest – und kann erst im letzten Moment von seinem Freund Gerhard Bargsten gerettet werden.

Die elfjährige Kheiria beeindruckt nicht nur den Ortsrat Kirchhorst, sondern auch die Landesbehörde für Straßen und Verkehr: Nach einem Beinahe-Unfall fordert sie öffentlich einen sicheren Radweg über die A 7.

Oktober

Es ist ein Stich ins Herz von Isernhagen H.B.: Wirt Helmut Siebert schließt nach 23 Jahren Mitte Oktober sein Gasthaus Voltmers Hof und verlässt die Gemeinde in Richtung Schwarmstedt. Der alte Hof ist verkauft, das Gasthaus wird Wohnhäusern weichen.

26 Millionen Euro hat die Gemeinde investiert, um einen zukunftsfähigen Neubau für IGS und Gymnasium in Altwarmbüchen zu schaffen. 12.720 Quadratmeter bietet die neue Schule mit Vier-Feld-Sporthalle, einer Mensa mit sieben Meter hoher Decke und Platz für 300 Personen sowie zwölf hochmodernen Klassenräumen, 16 Naturwissenschaftsräumen, sechs Fachräumen und 14 Differenzierungsräumen. Die Bauzeit blieb mit zwei Jahren und drei Monaten fast im Zeitplan. Doch die große Einweihungsfeier muss coronabedingt im Herbst einer reinen Schlüsselübergabe weichen.

Mit Herbstbeginn, der zweiten Corona-Fälle und strikteren Regeln nehmen auch die Diskussionen rund um den Infektionsschutz in Isernhagen zu. Sind die Schulbusse zu voll, um die Kinder vor einer Ansteckung zu schützen? Darf das A2-Center Menschen ohne Maske ausschließen, obwohl diese ein Attest haben?

November

Wie soll sich Isernhagen bis 2030 entwickeln? Unter diesem Motto startet die Gemeinde im November die größte Bürgerbefragung aller Zeiten. Mehr als 2000 Bürger nehmen teil. Die Isernhagener dürfen Wünsche zu ihrem Ortsteil äußern – und nehmen das Angebot zuhauf wahr. Im Zentrum geht es derweil schon an die Umsetzung: Die Sanierung des Marktplatzes beginnt Ende Oktober/Anfang November – mit Sperrungen und Umleitungen bis ins Jahr 2021.

Der Sirenenalarm steht nach der Beschwerde eines Anwohners in H.B. in der Kritik und sorgt für viele Diskussionen – die Feuerwehr zeigt kein Verständnis dafür und erhält viel Unterstützung. Im November gibt es eine Brandstiftung in N.B. Die Einsatzkräfte verhindern Schlimmeres.

Dezember

Die Wildtierstation in Altwarmbüchen hat sich in diesem Jahr um mehr als 1800 Tiere gekümmert. Und doch: Ende des Jahres brauchen die Ehrenamtlichen um Leiterin Juliane Winterhoff selbst Hilfe – die Auffangstation für kranke Tiere braucht dringend eine neue Fläche.

Der Rat der Gemeinde lehnt im Dezember den Doppelhaushalt für 2021 und 2022 ab. Der Haushalt weist millionenschwere Defizite auf. Bereits bei der Diskussion um die neue Terminpflicht für das Bürgerbüro gibt es im Laufe des Jahres heftige Debatten. Letztlich muss sich sogar die Kommunalaufsicht einschalten. Kurz vor Jahresende spricht Bürgermeister Arpad Bogya ( CDU) im Interview Klartext – er hätte von den Politikern erwartet, dass sie mehr Verantwortung übernehmen für die Großprojekte, die nun ausgebremst sind.

Ein Höhepunkt in der Weihnachtszeit wird der spontan organisierte Festumzug der Gemeindefeuerwehr Isernhagen – mit viel Beleuchtung und coronakonform geht es mehrere Stunden durch alle Isernhagener Ortsteile.

Mehr als 250 Menschen haben sich im Jahr 2020 mit dem Coronavirus in Isernhagen infiziert, mehrere sterben daran. Die IGS, die Grundschule Isernhagen H.B. sowie mehrere Kitas sehen sich seit den Sommerferien mit Quarantänen und Homeschooling konfrontiert. Und doch: Einen echten Hotspot gibt es in der Gemeinde bisher nicht. Die Maskenpflicht vor den Geschäften an der Opelstraße und im Zentrum in Altwarmbüchen bleibt auch im neuen Jahr noch bestehen.

