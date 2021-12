1. Tempo 30 auf den Ortsdurchfahrten

Diese Entscheidung ließ zahlreiche Isernhagenerinnen und Isernhagener und nicht zuletzt die Gemeindeverwaltung kopfschüttelnd zurück: Im Mai ordnet die Region Hannover auf der kompletten Ortsdurchfahrt in F.B., K.B. und Teilen N.B.s sowie in Altwarmbüchen Tempo 30 an. Grund: Die Straßenschäden sind zu massiv. Es besteht ein Sicherheitsrisiko. Die Straßensanierungen, die seit Jahren aber immer wieder verschoben werden, sollen erst 2022 und später erfolgen. Die Gemeinde protestiert – und stellt klar: Der neue Blitzeranhänger, der seit April im Einsatz ist, werde dieses Tempolimit nicht überwachen.

Aufgrund der vielen Straßenschäden auf der K113 hat die Region auf der kompletten Ortsdurchfahrt in K.B. und F.B. Tempo 30 angeordnet. Quelle: Carina Bahl

2. Verein Kulturtresen meldet Insolvenz an

Der Verein Kulturtresen in Altwarmbüchen, der in den vergangenen Jahren das Moorfest und den Weihnachtsmarkt ausgerichtet und im Sommer mit dem Festival auf der Jacobi-Bühne ein riesiges Programm auf die Beine gestellt hatte, muss Ende des Jahres Insolvenz anmelden. Die Kasse ist leer, Corona hatte alle Konzerte in der Grundschule verhindert – und das erhoffte Fördergeld für die Defizite vom Festival fließt nicht. Gleich mehrere Künstler drohen mit rechtlichen Schritten. Schließlich zieht Vereinschef Heiko Weichert mit dem Insolvenzantrag die Notbremse.

In dieser großen Lagerhalle hatten Heiko Weichert und seine Mitstreiter vom Verein Kulturtresen nicht nur den Weihnachtsmarkt eingelagert – jetzt ist der Verein insolvent. Quelle: Carina Bahl

3. Wietzeaue: Interessentenliste aufgelöst und Baukontrolle

Das Neubaugebiet Wietzeaue in Altwarmbüchen wird gleich zweimal zum Aufregerthema 2021. Einerseits weil Rat und Gemeinde beschließen, die Interessentenliste mit 3000 Namen darauf für den zweiten Bauabschnitt aufzulösen. Stattdessen sollen alle in einem noch festzulegenden Bewerbungszeitraum wieder Chancen auf ein Baugrundstück erhalten – die Kriterien für die Vergabe werden noch gesucht. Andererseits startet im Oktober eine groß angelegte Kontrolle der Bauaufsicht der Region Hannover im ersten Abschnitt des Baugebietes. Nach diversen Beschwerden wollen die Behörden nun genau hinschauen, wer sich dort nicht an die Regeln des Bebauungsplans gehalten hat.

Die Bauaufsicht der Region Hannover kontrolliert seit Oktober die Einhaltung des Bebauungsplans im Baugebiet Wietzeaue in Altwarmbüchen. Quelle: Carina Bahl

4. Streit um das Hallenbad und Schwimmzeiten eskaliert

Der Streit zwischen dem Aufsichtsratsvorsitzenden der Hallenbad Betreiber GmbH Eckhard Bade, der auch Vorsitzender des Schwimmclubs Altwarmbüchen ist, sowie Hallenbad-Geschäftsführer Stefan Otte eskaliert im Frühjahr. Mit Anwälten wird geprüft, wie viele Stunden pro Woche dem SC Altwarmbüchen im Hallenbad zustehen, ob der SC überhaupt rechtmäßiger Gesellschafter ist – und auch auf anderen Ebenen gibt es allerlei Klärungsbedarf. Es geht um einen angeblichen Vertragsbruch, Bade sieht sich einem persönlichen Rachefeldzug ausgesetzt. Ottes neues Konzept für die Aufteilung der Schwimmzeiten hatte dem SC deutlich weniger Wasserzeiten eingeräumt – zugunsten von Nichtschwimmerkursen, die im Sommer dann auch zuhauf starten. Der Streit bleibt undurchsichtig. Erst recht, als Rat und Gemeinde dann auch noch eine Vorratsbetreibergesellschaft gründen – für den Fall, dass die jetzige GmbH handlungsunfähig wird.

Wer darf wann ins Wasser springen? Über diese und viele andere Fragen rund um den Betrieb des Hallenbads wird 2021 in Isernhagen ordentlich gestritten. Quelle: Carina Bahl

5. Enercity verlegt Trinkwasserleitung quer durch die Feldmark

Weniger ein Aufreger als ein Happy End ist die Enercity-Großbaustelle 2021: Nach zähen und langen Verhandlungen mit Grundstückseigentümern erhält der Versorger endlich die Zusage, die marode Haupttrinkwasserleitung von Fuhrberg nach Hannover neu bauen zu können – quer durch die südliche Feldmark der Altdörfer. Die Isernhagener können aufatmen: Hätte die aktuelle und teils marode Trasse an Ort und Stelle erneuert werden müssen, dann wären die Ortsdurchfahrten über Jahre mit Sperrungen blockiert gewesen.

Enercity verlegt in Isernhagens Feldmark eine neue Trinkwasserleitung. Quelle: Carina Bahl

6. Die große Zitterpartie: Tim Mithöfer (CDU) wird Bürgermeister

Für den Abend der Bürgermeister-Stichwahl am 26. September brauchte es starke Nerven: Das Rennen um den Chefsessel im Rathaus hätte zwischen Tim Mithöfer (CDU) und Philipp Neessen (SPD) kaum spannender sein können. Am Ende entscheidet Mithöfer die Wahl knapp mit 51,92 Prozent für sich. Das war vielleicht kein Aufreger, aber aufregend allemal. Sein Amtsantritt im Rathaus gestaltet sich jedoch holprig – bereits zwei Wochen nach dem Start im November infiziert sich der Kirchhorster mit Corona und muss für zwei Wochen in Quarantäne.

14 Tage Homeoffice: Isernhagens neuer Gemeindebürgermeister Tim Mithöfer ist nach einem positiven Corona-Test im November in Quarantäne. Quelle: privat

7. Schrottimmobilie: Gemeinde leitet rechtliche Schritte ein

Alle Fristen haben die Eigentümer verstreichen lassen, alle Versprechungen zu Plänen für das Grundstück nicht gehalten: Dem Ortsrat Kirchhorst und der Gemeinde Isernhagen reicht es im September endgültig. Gegen die Eigentümer des verwahrlosten Schrotthauses an der Steller Straße in Kirchhorst werden rechtliche Schritte eingeleitet. Die Gemeinde will per Gutachter prüfen, welche baurechtlichen Möglichkeiten es gibt, und was angeordnet werden kann, um dem Verfall des Hauses an der Ortsdurchfahrt ein Ende zu setzen.

Kaputte Zäune, Türen und Garagen: Das Haus an der Steller Straße 3 in Kirchhorst ist Bürgern wie Politikern seit Jahren ein Dorn im Auge. Quelle: Carina Bahl

8. Klärschlammverbrennungsanlage in Hannover-Lahe

Die geplante Klärschlammverbrennungsanlage knapp hinter der Grenze von Isernhagen steht 2021 lautstark in der Kritik. Der Umweltschutzverein Isernhagen organisiert Demonstrationen, klagt gegen das Vorhaben, die Bürgermeisterkandidatin Gretha Burchard (Grüne) organisiert ein großes Onlineforum mit Enercity und bundesweiten Experten zum Thema, um Alternativen zu diskutieren – doch am Ende bleiben alle Bemühungen ohne Erfolg. Enercity darf die Anlage in Betrieb nehmen. Der Umweltschutzverein muss den Kampf aufgeben.

50 Umweltschützer demonstrieren im Februar am Altwarmbüchener See gegen den Bau der Klärschlammverbrennungsanlage. Quelle: Thomas Oberdorfer

9. Erzieherin nach Vorfällen in Isernhagener Kita verurteilt

Eine Erzieherin, die im Sommer 2020 in der Kita Kreugers Weg in H.B. ein Kind geschüttelt und ein anderes mit einer Nuckelflasche zum Trinken gezwungen hatte, wird im November vor dem Amtsgericht Burgwedel wegen Körperverletzung und Nötigung verurteilt. Schon vor dem Urteil und auch aus anderen Gründen hatte die Gemeinde entschieden, dem Betreiber Maschseekinder GmbH zu kündigen – und einen neuen Träger für die Kita Kreugers Weg zu suchen. Das führt Ende des Jahres zu Protest bei den Eltern: Diese sind, obwohl sie um die Probleme der vergangenen Jahre wissen, inzwischen mehr als zufrieden mit dem Kita-Team und wollen die Maschseekinder auf alle Fälle in der Einrichtung halten.

Die Eltern aus der Kita Kreugers Weg und Denis Siewert, Geschäftsführer der Maschseekinder GmbH (ganz links) hoffen, dass die Trägerschaft fortgesetzt werden kann. Quelle: Carina Bahl

10. Hundekot – und jede Menge Ärger darum

Es gehört wohl definitiv zu den unappetitlichsten Themen des Jahres: Hundekot. Bereits im April protestiert ein Anwohner des Riehegrabens in Altwarmbüchen dagegen, dass zu viele Hundehalter die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner nicht wegräumen würden – trotz Hundekottütenspendern und Mülleimern. Mit seiner Kritik ist er nicht allein: In fast jedem Dorf kommt der Ärger über die Tretminen dieses Jahr auf. Die Gemeinde lässt die Ortsräte schließlich über Standorte für sogenannte Hundetoiletten (Tütenspender und Mülleimer) beraten und will Hundehalter mit Infozetteln noch einmal auf die Wegräumpflicht aufmerksam machen.

Dietmar Geyer fragt sich, warum die Tüten- und Entsorgungsstation am Riehegraben in Altwarmbüchen steht, wenn Hundehalter die Haufen ihrer Vierbeiner ohnehin liegen lassen. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

