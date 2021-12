Isernhagen

Mitten in der Corona-Pandemie in der Gastronomie durchzustarten, das erfordert jede Menge Mut. In Isernhagen haben den einige Menschen gehabt – und 2021 eine Neueröffnung gewagt. Hier gibt es die Top sechs im Überblick.

1. Mit Friedl und Tante Walli starten die Moorbuben durch

Es ist ihr großer Traum gewesen – und aus dem Hobby der vier Altwarmbüchener ist endlich ein zumindest gut gebuchter Nebenjob geworden: Die Brauerei Moorbuben geht Anfang 2021 an den Start. Mit den in Isernhagen gebrauten Sorten „Friedl“ und „Tante Walli“ ist das Heimatbier der Isernhagener in kürzester Zeit bekannt und beliebt. Natürlich fehlt die Brauerei auch auf dem Hopfenfest in K.B. nicht.

Cord Busche (von links), Cord Burchard, Oliver Hennies und Fabian Gaida haben die Brauerei Moorbuben gegründet. Quelle: Moorbuben Isernhagen

2. Papa am See holt die Gastronomie an den Badestrand

Am 1. Mai ist die kulinarische Flaute am Altwarmbüchener See vorbei: Der erfahrene Gastronom Stanislav Mahlin übernimmt den Kioskbetrieb am Isernhagener Badestrand. Am ersten Tag kommen schon mehr als 100 Gäste. Außer Pommes frites, Currywurst und Co. hat der neue Kiosk auch Salate und andere Snacks zu bieten – vor allem im Sommer ist das Angebot sehr gut gefragt. Den neuen Pächter hat die Gemeinde aus vielen Bewerbungen ausgewählt.

Stanislav Mahlin betreibt seit Mai den Kiosk am Altwarmbüchener See. Quelle: Carina Bahl

3. Emilia und Burger Liebe – Amany traut sich gleich zweimal

Corona? So eine Pandemie kann diesen hoch motivierten Gastronomen nicht aufhalten: Shahin Amany traut sich 2021 gleich zwei Neueröffnungen in Isernhagen zu. Seit dem Frühjahr bietet er Eis in seinem Café Emilia im Crendelcenter in Altwarmbüchen an – im November folgt dann noch die Neueröffnung seines Imbisses Burger Liebe im ehemaligen Kiosk an der Hauptstraße in Isernhagen F.B. Ob süß oder herzhaft – Amany hat für jeden Geschmack der Isernhagener etwas zu bieten.

Shahin Amany öffnet im Jahr 2021 gleich zwei Gastronomien in Isernhagen. Quelle: Gabriele Gerner/Max Baumgart

4. Amaro zieht vom Raschplatz an die Dieselstraße in N.B. um

Die Bar Amaro am Raschplatz in Hannover ist Geschichte. Gastronom Massoud Kader bricht dort nach zehn Jahren alle Zelte ab. Der 39-Jährige wagt einen Neustart – und zieht mit seiner Gastronomie in den Sportpark in Isernhagen N.B um. An der Dieselstraße eröffnet Kader im Frühjahr ein neues Restaurant unter gleichem Namen – mit Cocktails, Bowls und Urlaubsfeeling.

Ein Hauch von Urlaub bietet Massoud Kader seinen Gästen im neuen Amaro in Isernhagen. Quelle: Christian Behrens

5. Brasserie am Thie bietet gehobene französische Küche

Im Sommer eröffnet Gastronom Jan Schubert, dessen Brasserie in der Südstadt Hannovers vom Restaurantführer „Gault & Millau“ empfohlen wird, die „Brasserie am Thie“ in Isernhagen – im ehemaligen Bardolino. 40 Sitzplätze bietet das kleine Nobelrestaurant Am Ortfelde 120, das mit gehobener französischer Küche überzeugen will.

Das ist das Team der Brasserie am Thie: Restaurantleiter Tim Westra (von links), Jan Schubert und Küchenchef Björn Kramski. Quelle: Sandra Köhler

6. Mexikaner El Rancho öffnet gegenüber St. Marien

Nach monatelangen Umbauarbeiten ist es so weit: In den Räumen des ehemaligen China-Imbisses in Isernhagen K.B. eröffnet Anfang August das mexikanische Restaurant El Rancho. Der Inhaber setzt auf authentisches Flair – und überzeugt mit einer wirklich schönen Inneneinrichtung, die eine Hazienda in die Altdörfer zaubert.

Rustikal wie auf einer Hazienda geben sich auch die Sitzplätze vor dem El Rancho. Quelle: El Rancho

Von Carina Bahl