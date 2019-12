Isernhagen

Die Jugendpflege der Gemeinde Isernhagen bietet auch 2020 wieder eine Jugendleiterausbildung an. Diese richtet sich an alle Heranwachsenden ab 16 Jahren, die sich bei der Jugendpflege oder in Vereinen und Verbänden engagieren möchten. „Wir freuen uns über viele Anmeldungen“, sagt Jugendpfleger Thomas Jüngst.

Die Ausbildung besteht aus einem Mix aus Theorie und Praxis. Zu den Inhalten gehören neben viel Bewegung und Spaß unter anderem die Aufsichtspflicht, die Sport- und Spielpraxis, die Planung und Durchführung von Freizeitaktivitäten, die Gruppenpädagogik, Recht und Haftung sowie das Thema Jugend an sich. Damit sind alle wichtigen Themenbereiche abgedeckt, die zum Erwerb der Jugendleitercard (Juleica) notwendig sind.

Jugendliche lernen drei Wochenenden lang

Der Kurs ist auf insgesamt drei Wochenenden aufgeteilt: 8./9. Februar, 22./23. Februar und 7./8. März. Alle Termine finden in Isernhagen statt.

Die Anmeldung zur Jugendleiterausbildung ist auf www.unser-ferienprogramm.de/isernhagen sowie schriftlich bei der Jugendpflege Isernhagen, Bothfelder Straße 29, in Altwarmbüchen möglich. Der Teilnehmerbeitrag beläuft sich auf insgesamt 25 Euro. Darin sind bereits die Kosten für die Arbeitsmaterialien und die Verpflegung enthalten. Weitere Informationen und Anmeldecoupons gibt es zudem bei Ute Götze unter Telefon (0160) 95815313 oder per E-Mail an ute.goetze@isernhagen.de sowie bei Lars Brinkmann unter Telefon (0511) 56369630 oder per E-Mail an lars.brinkmann@isernhagen.de. Der Anmeldeschluss ist am Freitag, 31. Januar.

Von Lisa Otto