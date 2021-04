Isernhagen

Die Jugendpflege Isernhagen nimmt mit Jugendlichen aus der Gemeinde am Projekt Soundtrack Voice teil. Organisiert und koordiniert vom Musikzentrum Hannover stellen in diesem Projekt alle 21 Regionskommunen ab April jeweils eine Gruppe von Jugendlichen, die gemeinsam mit lokalen Musikerinnen und Musikern einen Song schreiben.

Die Songs werden später professionell in einem Tonstudio aufgenommen, und im Anschluss wird sogar ein ebenso professionelles Musikvideo dazu gedreht. Das Ziel: ein Soundtrack der Jugendlichen der Region Hannover. Mitmachen können Jugendliche im Alter von zwölf bis 18 Jahren, die Spaß an Musik haben. Musikalische Vorkenntnisse sind hingegen nicht notwendig – die Teilnahme ist kostenlos. In Isernhagen unterstützt die Bürgerstiftung das Projekt finanziell. Weitere Informationen dazu gibt es bei der Jugendpflege Isernhagen unter Telefon (0511) 6153 4030.

Von Carina Bahl