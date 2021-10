Isernhagen

In einer Woche beginnen die Herbstferien in Niedersachsen. Dann wird die Jugendpflege Isernhagen erneut dafür sorgen, dass bei Kindern keine Langeweile aufkommt und Eltern nicht in Betreuungsnot geraten. Wie hoch der Bedarf an einer verlässlichen Betreuung und den Aktionen in den Ferien ist, machte Jugendpfleger Thomas Jüngst kürzlich im Sozialausschuss deutlich.

Betreuung und Aktionen in den Ferien sind stark nachgefragt

„Die Nachfrage ist groß“, sagte Jüngst. Nicht zuletzt aufgrund der geschlossenen Kitas und des Homeschoolings im Corona-Lockdown hätten viele Eltern ihre Urlaubstage längst aufgebraucht. Da verwundert es nicht, dass die drei Wochen mit jeweils 24 Plätzen der verlässlichen Ferienbetreuung im Sommer restlos ausgebucht waren. Das einwöchige Angebot im Herbst weist ebenfalls keine freien Plätze mehr auf. 85 einzelne Ferienprogrammaktionen hatte die Jugendpflege mit Unterstützung von zehn Vereinen im Sommer auf die Beine gestellt und somit 770 Kindern ein Angebot gemacht. 14 Aktionen habe sie letztlich mit Blick auf Hygienekonzepte und Quarantänefälle absagen müssen. Eigentlich provisorische Ideen, wie das Kindertheater, das sonst im Ratssaal öffnete, Open Air anzubieten, seien so erfolgreich gewesen, dass es eine Wiederholung geben soll. Hinzu kamen fünf Freizeiten, und auch eine internationale Jugendbegegnung mit Ungarn und Polen war möglich.

„Die geplante große Jugendparty haben wir erst einmal verschoben“, sagte Jüngst mit Blick auf die Pandemie-Situation. Das Herbstferienprogramm samt Aktionstagen für Mädchen und Jungen gibt es aber. Und dort können sich auch jetzt noch Interessierte Plätze sichern, etwa beim Bau eines Palettengartens für Jungen oder beim Tanzen wie im Musikvideo für Mädchen. Alle Informationen und Anmeldemöglichkeiten gibt es dazu im Internet auf www.unser-ferienprogramm.de/isernhagen.

Alle fünf Jugendtreffs sind wieder regulär geöffnet

Nach den vielen Corona-Einschränkungen gehe es laut Jüngst nun darum, die Kinder und Jugendlichen zurück in die Jugendtreffs zu holen. Alle Jugendtreffs seien wieder geöffnet. Über die sozialen Medien wie Instagram und Facebook erreiche man inzwischen mehrere Hundert Follower. Vor allem der neue Jugendtreff im Schulcampus in Altwarmbüchen könne noch mehr Zulauf gebrauchen. Die Lage am Ortsrand sei die eine Herausforderung. Dass während Corona nur wenige Jugendliche gleichzeitig hinein konnten und manch einer wieder abdrehen musste, sei zudem nicht die beste Werbung gewesen, sagte Jüngst. Mit einem Schülercafé wolle man sich nun als direkter Nachbar von IGS und Gymnasium noch bekannter machen.

Von Carina Bahl