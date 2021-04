Altwarmbüchen

Schon im vergangenen Herbst stand für die Mitarbeiter des Altwarmbüchener Jugendtreffs der Umzug in die neuen Räume an. Möbel, Spiele, Bücher und vieles mehr wanderten damals von der Bernhard-Rehkopf-Straße zum Campus-Gelände am Helleweg. Doch ein wirklicher Blickfang war der Jugendtreff von außen nicht – Jugendliche mussten schon zweimal hinschauen, um den Eingang zu finden.

Damit ist nun Schluss. Die Firma vm-creativ hat mit bunten Folien für Klarheit gesorgt. Bei der Gestaltung des Außenbereichs sollen die Jugendlichen möglichst bald mitwirken dürfen.

Jugendtreffleiter Roger Prylowski freut sich über die bessere Erkennbarkeit des Treffs. Quelle: Privat

Jugendtreff ist geöffnet – unter besonderen Bedingungen

Denn coronabedingt gilt aktuell nur ein eingeschränkter Betrieb im Jugendtreff Altwarmbüchen. Montags, dienstags, donnerstags und freitags können Jugendliche und Kinder zwischen 15 und 19 Uhr die Räume nutzen. Es könnten jedoch im Notbetrieb lediglich sechs Besucher gleichzeitig vor Ort sein, teilt der Treffleiter Roger Prylowski mit. „Die geschlossenen Gruppe treffen sich ebenfalls“, fügt er hinzu – aber selbstverständlich unter den vorgegebenen Hygienevorschriften und mit Masken- und Dokumentationspflicht.

Von Janna Silinger