Isernhagen

Die Corona-Pandemie ist noch nicht vorbei – auch im Gemeindegebiet gibt es mehr als zehn Infizierte. Dennoch haben sich die Vereine und das Rathaus inzwischen gute Konzepte überlegt, wie Kinder und Jugendliche ihren Freizeitaktivitäten am Nachmittag wieder nachgehen können.

Besucher müssen Kontaktdaten hinterlegen

So haben die fünf Jugendtreffs in Altwarmbüchen, Kirchhorst, Neuwarmbüchen, Isernhagen N.B. und H.B. ab sofort wieder fast normal geöffnet, wie die Gemeinde mitteilt. Die regulären Gruppenangebote laufen, die Türen stehen auch außerhalb der festen Aktionen offen. Einschränkungen gibt es weiterhin bei der Höchstzahl der Besucher, die je nach Jugendtreff variiert. Die Gäste müssen zudem ihre Kontaktdaten hinterlegen und dort, wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Bei den Gruppenangeboten ist das nicht möglich. Wer Krankheitssymptome – beispielsweise Husten, Schnupfen, Halsschmerzen oder Fieber – aufweist, sollte daheim bleiben. Die Mitarbeiter der Jugendpflege sind in diesem Punkt aus guten Gründen streng und würden Kinder und Jugendliche sonst auch wieder nach Hause schicken.

Anzeige

Lesen Sie auch: Das sind die neuen Regeln in den Jugendtreffs

Weitere HAZ+ Artikel

Eine Übersicht über die einzelnen Jugendtreffs, die Öffnungszeiten und Angebote gibt es auf der Homepage der Gemeinde www.isernhagen.de/Kultur-und-Bildung/Jugend/ Jugendtreffs. Nachfragen zur Jugendarbeit in Isernhagen sind zudem unter Telefon (0511) 61534020 und per E-Mail an jugendpflege@isernhagen.de möglich.

Von Carina Bahl