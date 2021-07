Isernhagen

2020 war ein schrecklich ruhiges Jahr für die Chöre. Die Corona-Pandemie hat es den Vereinen nicht einfach gemacht. Große Gruppentreffen, gemeinsame Proben – daran war lange Zeit nicht zu denken. Gesang überhaupt schien mit dem Infektionsschutz nicht überein zu gehen, so blieb es selbst in den Kirchen allerorts still. Jetzt allerdings dürfen sich die Stimmen wieder erheben. „Die Erwachsenenchöre proben schon wieder“, sagt Beate Schlüter vom Vokal Ensemble Isernhagen (VEI). Anfänglich habe man sich in Gärten getroffen oder in sehr kleinen Gruppen in Wintergärten, inzwischen gebe es wieder Proben in der Begegnungsstätte in Isernhagen H.B. Auch das nächste große Projekt sei schon in Planung.

Woran es noch fehlt? „An Männern“, sagt Schlüter. Ob Tenor oder Bass: Wer Lust habe, in einem großen Chor zu singen und gemeinsam ein Projekt zu erarbeiten, sei stets willkommen. Online auf www.vei.de gibt es alle Informationen. Für Nachfragen ist die Vorsitzende Nicola Böttcher unter Telefon (0151) 58 07 06 19 zu erreichen.

Kinder- und Jugendchor startet wieder nach den Sommerferien

Die jüngsten Sängerinnen und Sänger haben ihre Corona-Pause noch nicht beendet. Und der Neustart wird auch kein leichter. Von den einst bis zu 30 Kindern und Jugendlichen, die in verschiedenen Gruppen geprobt haben, sind nach einer ersten Elternabfrage nur noch etwa neun übrig geblieben, sagt Dorothea Spörecke-Kowalewski, die für die Öffentlichkeitsarbeit der Chöre verantwortlich ist. Die lange Zwangspause der Corona-Pandemie habe dazu geführt, dass man die Kinder erst einmal wieder für das Singen begeistern müsse – viel zu viele von ihnen hätten sich an das zu Hause sein gewöhnt. Das merken auch manche Sportvereine.

Grundausbildung und Chance auf große Auftritte

Das sei sehr schade, sagt die Chorsprecherin, denn der Kinder- und Jugendchor Isernhagen biete etwas, das viele andere Gruppen nicht böten: eine richtige gesangstechnische Grundausbildung. Lieder von Rolf Zuckowski suche man Repertoire vergebens, klassische Musik und Musicals begeisterten jedoch aus Erfahrung auch Kinder schon.

Viele junge Talente seien in den vergangenen Jahren so entdeckt und gefördert worden. Der Spaß am gemeinsamen Singen stehe aber immer an erster Stelle. „Unter dem Dach des Vokal Ensembles haben die Kinder aber auch die Möglichkeit, einmal bei großen Projekten dabei zu sein“, sagt Spörecke-Kowalewski. Ob bei der Operninszenierung von „Hänsel und Gretel“ oder beim Großprojekt „Carmina Burana“: Chorleiterin Anne Drechsel brachte auch stets die Kleinsten mit auf die Bühne im ausverkauften Isernhagenhof.

Kinder und Jugendliche ab sechs Jahren, die nach den Sommerferien mitsingen oder auch erst einmal nur hineinschnuppern möchten, sollten sich den Dienstagnachmittag freihalten. Anmeldungen und Nachfragen sind möglich bei Wiebke Böhne unter Telefon (0172) 3667206 oder per E-Mail an wiebke.boehne@gmx.de. Gesucht wird auch noch eine Chorleitung für die Kinder – mit professioneller Gesangsausbildung. Interessierte können sich ebenfalls bei Böhne melden.

Von Carina Bahl