Isernhagen

Die Anmeldefrist für einen Platz in den Isernhagener Krippen, Kindergärten und Horten im Betreuungsjahr 2022/2023 ist Ende Januar abgelaufen. Die Zusagen für die Plätze sollen Anfang April verschickt werden, teilt die Gemeinde mit. Wer jedoch spontan einen Betreuungsplatz für sein Kind sucht, sollte die Kindertagespflege in Betracht ziehen: Bei den Tagesmüttern in Isernhagen gibt es aktuell freie Plätze, heißt es aus dem Rathaus.

Sabine Müller berät Eltern bei der Suche nach einer Tagesmutter

Im Gegensatz zu den Kitas läuft die Anmeldung bei den Tagesmüttern nicht online über die Homepage der Gemeinde. Ansprechpartnerin ist Sabine Müller. Sie ist stets mittwochs von 8.30 bis 12.30 Uhr sowie donnerstags von 13 bis 18 Uhr im Kindertagespflegebüro, Wietzeaue 2 in Altwarmbüchen, unter Telefon (0511) 60039025 zu erreichen. E-Mails sollten an sabine.mueller@isernhagen.de geschickt werden. Eine persönliche Beratung kann auch außerhalb der Sprechzeiten individuell vereinbart werden.

Persönliche Betreuung im familiären Umfeld

Die Betreuung durch eine Tagesmutter ist vor allem für Eltern von jüngeren Kindern meist attraktiv: Betreuungszeiten können flexibel vereinbart werden, zudem bleiben die Kinder in einer familiären Atmosphäre mit einer festen Bezugsperson und einer deutlich kleineren Gruppe als etwa in der Krippe oder im Kindergarten. Die Tagesmütter in Isernhagen haben alle eine Grundqualifizierung und bilden sich regelmäßig fort, teilt die Gemeinde mit, die im engen Austausch mit ihnen steht. Alle weiteren Informationen – etwa zu Betreuungsgebühren, Geschwisterrabatten und Co. – gibt es online auf www.isernhagen.de/kindertagespflege.