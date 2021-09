Langenhagen/Wedemark/Burgwedel/Isernhagen

In seiner Andacht zum Beginn der Sitzung der Kirchenkreissynode Burgwedel-Langenhagen lenkte Pastor Rainer Müller-Jödicke den Blick auf den eindrucksvollen Jerusalem-Leuchter, der den Altarraum der Emmauskirche prägt. Unter dem Leuchter nahm das Präsidium der Synode Platz. Im Kirchenschiff beteiligten sich mehr als 40 Delegierte aus allen Gemeinden des Kirchenkreises an der Sitzung.

In geheimer Wahl wählte die Kirchenkreissynode Pastor Sebastian Müller aus der Christophorus-Kirchengemeinde Altwarmbüchen in den Kirchenkreisvorstand. Müller rückt als ordiniertes Mitglied für Pastorin Debora Becker nach, die die Wedemark verlässt und mit ihrer Familie in die USA zieht. „Ich will noch einige Jahre für die Kirche arbeiten und freue mich darauf, ihre Zukunft mitzugestalten“, erklärte Müller zu seiner Wahl. Er sei darüber hinaus auch froh, die Region Isernhagen in dem Leitungsgremium vertreten zu können.

Der Superintendent geht in den Ruhestand

Auch im anschließenden Wahlgang stellte die Kirchenkreissynode Weichen für die Zukunft: Die Delegierten wählten Karin Ernst, langjährige Kirchenvorstandsvorsitzende und Prädikantin aus der St.-Michaelis-Kirchengemeinde Bissendorf, sowie Frauke Kiel, Leiterin der evangelischen Kita in Engelbostel und Lektorin der Kirchengemeinde Elze-Bennemühlen, in den Ausschuss zur Wahl einer Superintendentin oder eines Superintendenten. Der noch amtierende Superintendent Holger Grünjes wird im Dezember in den Ruhestand verabschiedet.

Rückblick auf „acht stürmische Jahre“

Grünjes selbst nutzte die Gelegenheit für einen Blick in die Zukunft – aber auch für ein Resümee. Er blicke dankbar auf acht stürmische Jahre im Kirchenkreis zurück: auf beglückende Erfahrungen in der Partnerschaft mit dem Kirchenkreis Odi in Südafrika ebenso wie auf Auseinandersetzungen in Leitungsgremien. „Die Corona-Pandemie hat uns die Bedeutung von Beziehungen, von Nähe und Verbindlichkeit gezeigt. Ich habe in diesem Kirchenkreis ein wirkliches Miteinander erlebt“, sagte der Superintendent.

Tilmann de Boer leitet Kirchenkreissynode

Nach der Wahl für den Ausschuss zur Bestimmung des Superintendenten gab es noch einen weiteren Wahlgang – zur Bestätigung des Vorstands der Kirchenkreissynode: Tilmann de Boer als Vorsitzender und Pastor Michael Brodermanns als sein Stellvertreter werden das Gremium weiterhin leiten. Bestätigt wurden auch Marion Döring, Christiane Höppner-Groth und Frauke Kiel als Beisitzerinnen. Gemäß der Kirchenkreisordnung sind die Mitglieder des Vorstandes nach Ablauf von drei Jahren, also zur halben Amtszeit der Kirchenkreissynode, neu zu wählen.

Von Stephan Hartung