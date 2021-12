Langenhagen

„Wir wünschen uns, dass Kinder in unseren Einrichtungen den respektvollen, gewaltfreien und zugewandten Umgang mit anderen einüben und selbst erfahren können – Grundlage dafür ist es, dass wir ihnen einen sicheren Raum und Schutz vor jeglichen Übergriffen bieten.“ Das sind die Worte von Holger Grünjes, der bis zu seinem Ruhestand am 12. Dezember noch Superintendent im Kirchenkreis Burgwedel-Langenhagen war, in Bezug auf das neue Schutzkonzept für die 14 Kindertagesstätten in Trägerschaft des Kirchenkreises Burgwedel-Langenhagen.

In Form einer 20-seitigen Broschüre ist dieses jetzt veröffentlicht worden – nach einer fast dreijährigen Vorbereitungsphase, die sich nicht zuletzt durch die Corona-Pandemie so in die Länge gezogen hat. „Das Themenfeld, das hinter unserem Schutzkonzept steht, ist riesig – wir hätten Tage allein mit der Strukturierung verbringen können“, sagt Kathrin Linde, Fachberaterin für Kindertagesstätten im Kirchenkreis.

2019 begann die Familientherapeutin in Zusammenarbeit mit allen kirchlichen Kita-Leitungen und pädagogischen Fachkräften mit der Arbeit: “Es ging uns darum, im Rahmen der Beschäftigung mit dem Schutzkonzept alle Mitarbeitenden für das Thema zu sensibilisieren und sie in Workshops und Kleingruppenarbeit auf denselben Stand zu bringen.“

Schutz auch vor emotionaler Gewalt

Bei null anfangen musste Linde aber nicht: Während eines Fachtages der Region Hannover und im Rahmen des Qualitäts-Management-Systems für Kindertageseinrichtungen war in den evangelischen Kitas bereits viel erarbeitet worden. „Grundlage für die Erfüllung unseres Erziehungsauftrages ist, dass Kinder in einem sicheren Umfeld in unseren Institutionen aufwachsen können und damit vor jeglichen Übergriffen körperlicher, sexueller und emotionaler Gewalt geschützt sind“, heißt es in dem Schutzkonzept.

In sechs Abschnitten befasst es sich mit den Themenfeldern Kindeswohl, Kindeswohlgefährdung und dessen Feststellung, mit den Gefährdungsursachen und den unterschiedlichen Formen von Gewalt. Weitere Kapitel sind den Voraussetzungen, die Mitarbeitende in Kitas erfüllen müssen, dem Verbesserungswesen, dem Eltern-Feedback und einem Notfallplan gewidmet.

Kein starres Konstrukt

„Uns ist besonders wichtig, dass das Ganze eingebettet ist in ein Gesamtkonzept“, betonen Kathrin Linde und Lars Arneke, pädagogischer Leiter der Kitas in Trägerschaft des Kirchenkreises Burgwedel-Langenhagen. Es handele sich nicht um ein starres Konstrukt. Das Ganze müsse „vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Entwicklung immer wieder überprüft und weiterentwickelt werden“, sagt Arneke.

Ihm und Linde ist es wichtig, dass die erarbeiteten Vorhaben nicht nur in einem Ordner im Schrank stehen, sondern von allen Mitarbeitenden gelebt wird – auch in Auseinandersetzung mit der jeweils eigenen Geschichte. „Wir sind stolz darauf, dass wir dieses Konzept jetzt haben und Eltern an die Hand geben können“, sagt Arneke.

Von Janna Silinger