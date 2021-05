Kirchhorst

„Nächstes Jahr kommt ein Kreuz oben aufs Zelt.“ Zwar nur als Spaß gemeint, hat die Idee von Klaus Gutsch, einem der Kümmerer der Nikolaigemeinde, etwas für sich. Immerhin leistet der vom Zehntfest-Team ausgeborgte Riesenpavillon im Kirchhorster Pfarrgarten nun schon das zweite Pandemiejahr Ersatzdienst für die zwar feine, aber auch sehr kleine Nikolaikirche.

Schon ein gewohnter Anblick: Das Zehntfestzelt steht schon im zweiten Corona-Jahr im Kirchhorster Pfarrgarten. Quelle: Martin Lauber

Das wunderschön ausgemalte Gotteshaus aus Back- und Raseneisensteinen böte, wenn der gebührende Corona-Sicherheitsabstand eingehalten wird, nur knapp 25 Besuchern Platz. Eine Vorstellung der 23 Jungen und Mädchen des neuen Konfirmandenjahrgangs, wie sie am Nachmittag des Pfingstsonntags vor Eltern und Verwandten und mit Livemusik der Kirchenband zelebriert wurde, wäre in dem Kirchlein gar nicht möglich gewesen. Überhaupt scheinen die Kirchhorster, legt man die hohe Besucherfrequenz bei den Zeltgottesdiensten zugrunde, das Freiluft-Provisorium zu mögen.

Die neuen Konfirmanden stellen sich am Pfingstsonntag im Pavillonzelt im Pfarrgarten vor. In der kleinen Nikolaikirche wäre das zu Pandemiezeiten unmöglich. Quelle: Martin Lauber

Seinem eigentlichen Verwendungszweck wird das Zelt auch 2021 nicht dienen: Wie 2020 wird die große Dorfsause auch in diesem Jahr wegen der Pandemie ausfallen. Wird es beim Zehntfest sonst nur für wenige Tage aufgebaut, ist es als Ersatzkirche nun monatelang Wind und Wetter ausgesetzt – und das Material leidet. So ist bereits absehbar, dass eine Erneuerung der Dachplane fällig wird. Deshalb haben die Mitglieder der Nikolaigemeinde vor dem Wochenende einen Spendenaufruf ihres Kirchenvorstands im Briefkasten vorgefunden.

Die neue Diakonin Judith Schoppe (von links) präsentiert einige der „Staffelstäbe". An was sie bei der Farbwahl gedacht haben, berichten die Konfirmandinnen Florine, Sarah und Rosalie im Vorstellungsgottesdienst. Quelle: Martin Lauber

Rechtzeitig zur Konfirmandenvorstellung war das Zelt vorsichtshalber aufgestockt worden – für steilere Dachschrägen, auf denen sich nun keine zentnerschweren Regenlachen mehr bilden können. Für diese Sicherheitsoperation hatten uneingeweihte Gäste an Pfingsten sicher keinen Blick übrig. Eher schon für eine vermeintliche Dekoration: bunt bemalte Stäbe, die an der rechten offenen Seite des Pavillons an Bindfäden aufgehängt waren. Bemalt hatten sie am Vortag die aktuellen Konfirmanden, um sie als symbolische Staffelstäbe an die Neuen weiterzureichen. Die Großen selbst müssen sich wegen Corona noch bis Ende Juni gedulden, um ihre Konfirmation groß feiern zu können.

Von Martin Lauber