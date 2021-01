Isernhagen H.B

Da coronabedingt in diesem Jahr ein Tag der Offenen Tür nicht möglich ist, stellen wir in einer Serie alle Kitas im Gemeindegebiet vor. Die kommunale Krippe in Isernhagen H.B. gibt es seit Oktober 2010 – seit Januar 2021 ist sie eigenständig. Die Einrichtung umfasst zwei Krippengruppen à 15 Kindern, die von 8 bis 15 Uhr und von 8 bis 16 Uhr in den Räumen, Vor den Höfen 11 in H.B., öffnen. Zudem gibt es einen Frühdienst ab 7.30 Uhr.

Die Mittagsverpflegung der Kinder im Alter von einem bis drei Jahren übernehmen die Hannoverschen Werkstätten. Die Kita kann vorab zwischen zwei Menüs am Tag wählen. Die Leitung der Krippe H.B. hat seit dem 1. Januar Jennifer Dombrowski inne. Sie ist seit 2002 bei der Gemeinde Isernhagen tätig, seit 2010 in der Kita H.B.. 2015 absolvierte sie die Qualifizierung zur Fachkraft für Kleinstkindpädagogik. Die Krippenräume in H.B. bieten den Kindern neben viel Licht und Platz, pro Gruppe einen eigenen Schlaf- und Garderobenraum. Zudem gibt es einen extra Bereich zum Essen und unterschiedliche Funktionsbereiche, in denen sich die Kinder ausprobieren können.

Anmeldung und Informationen Weitere Informationen zur kommunalen Krippe Isernhagen H.B., Vor den Höfen 11, gibt es unter Telefon (0511) 726 17 65 sowie nach einer E-Mail an krippe.hb@isernhagen.de. Anmeldungen für einen Krippenplatz im Betreuungsjahr 2021/2022 sind über das Anmeldeportal der Gemeinde Isernhagen bis zum 31. Januar auf kita.isernhagen.de möglich.

Dombrowski legt im Kita-Alltag laut eigener Aussage einen Schwerpunkt auf die kindgerechte Atmosphäre in der Krippe, feste Bezugspersonen und eine vertrauensvolle Bindung. Spielerisch sollen sich die Kinder entwickeln können –nicht zuletzt durch Erkundungen in der Natur. Das große Außengelände bietet dazu Gelegenheit. Auch die Zusammenarbeit mit den Eltern sei ein wichtiger Punkt, sagt Dombrowski.

Von Carina Bahl