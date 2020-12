Altwarmbüchen

Die Kita Die Arche der Christophorus-Kirchengemeinde in Altwarmbüchen gibt es seit dem Jahr 1969. Vor 30 Jahren bezog die Kita ihr Hauptgebäude, Möwenkamp 40. 2014 entstand ein neuer Anbau für die Krippengruppen. Insgesamt gibt vier Kindergartengruppen mit Betreuungszeiten von 7 bis 15 und 17 Uhr. Außerdem öffnen drei Krippengruppen mit Betreuungszeiten von 7 bis 15 oder 16 Uhr im Gebäudekomplex in Altwarmbüchen. Zum Team gehören neben Kita-Leiter Philipp Wüpperling 28 pädagogische Mitarbeiter, sieben Hauswirtschaftskräfte, eine Köchin und ein Hausmeister.

In der Kita Die Arche wird selbst gekocht – auch das Frühstück wird in der eigenen Küche zubereitet. Die Kita hat das Zertifikat fitkid, das eine ausgewogene Ernährung beim Mittagessen bescheinigt. Die Musikschule bietet in der Kita musikalische Früherziehung an, das Theater Marmelock ist einmal jährlich zu Gast, zudem ist die Einrichtung als Kompetenz-Kita Sprache und im Krippenbereich als Delfi plus zertifiziert.

Anmeldung und Informationen Weitere Informationen zur Kita Die Arche, Möwenkam 40 in Altwarmbüchen, gibt es unter Telefon (05 11) 61 15 19 sowie nach einer E-Mail an info@kita-diearche.de. Anmeldungen für einen Krippen- oder Kindergartenplatz im Betreuungsjahr 2021/2022 sind über das Anmeldeportal der Gemeinde Isernhagen bis zum 31. Januar auf www.kita.isernhagen.de möglich.

Seit 2014 leitet Philipp Wüpperling die Kita. Vor allem den großzügigen, naturbelassenen Außenbereich mit vielen Holzspielgeräten hebt er in seiner Kita-Vorstellung hervor. Im Kindergartenbereich gibt es zudem einen Kriechtunnel, der die Hochebenen miteinander verbindet und in 2,50 Meter Höhe letztlich den Kindern einen sicheren Blick von oben auf der Geschehen im Flur bietet. Die religionspädagogische Arbeit bilde einen Schwerpunkt im Kita-Alltag. Feste Rituale wie das Tischgebet sowie kleinere Andachten mit Pastor Sebastian Müller unterstreichen das.

Von Carina Bahl