Altwarmbüchen

Noch ist die neue kommunale Kita Birkenwäldchen provisorisch im Gebäude der Heinrich-Heller-Hauptschule mit 46 Kindern und zwei Kindergartengruppen untergebracht. Bis Februar soll der Umzug in den Neubau an der Bothfelder Straße in Altwarmbüchen erfolgen. Schritt für Schritt werden dort einmal drei Kindergartengruppen mit Betreuungszeiten von 8 bis 15 beziehungsweise 16 Uhr eröffnen sowie zwei Krippengruppen von 8 bis 15 Uhr. Der Krippenanbau ist passend zum Namen Birkenwäldchen in Grün gehalten.

Lesen Sie auch: Weitere Teile unserer Serie finden Sie hier.

Kita fördert Medienkompetenz der Kinder

Aktuell besteht das Catering noch aus einer Warmessenanlieferung – mit dem Umzug ist das sogenannte Cook-&-Chill-Verfahren das Ziel. Im Neubau steht dafür ein großer Essensbereich mit Küche zur Verfügung. Obendrein gibt es für die Kinder einen Turnraum mit Kletterlandschaft und eine Bücherei. Zudem soll die neue Kita einen Schwerpunkt bei der Förderung medienpädagogischer Kompetenz der Kinder erhalten.

Anmeldung und Informationen Weitere Informationen zur Kita Birkenwäldchen in Altwarmbüchen gibt es unter Telefon (05 11) 27 09 14 75 sowie nach einer E-Mail an birkenwaeldchen@isernhagen.de. Anmeldungen für einen Krippen- oder Kindergartenplatz im Betreuungsjahr 2021/2022 sind über das Anmeldeportal der Gemeinde Isernhagen bis zum 31. Januar auf kita.isernhagen.de möglich.

Insgesamt 16 pädagogische Mitarbeiter und eine Hauswirtschaftskraft werden einmal in der Kita Birkenwäldchen im Einsatz sein. Die Leitung hat seit Juli 2020 Timo Reuter inne, der Erziehung und Bildung studiert und bereits vier Jahre lang eine andere Kita geleitet hat. Die Kita arbeitet mit einem teiloffenen Konzept, das den Kindern viel Entscheidungsfreiheit lässt, wo im Gebäude sie außerhalb der Stammgruppenzeiten nach ihren eigenen Interessen spielen möchten.

Von Carina Bahl