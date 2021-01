Altwarmbüchen

Da coronabedingt in diesem Jahr ein Tag der offenen Tür nicht möglich ist, stellen wir in einer Serie alle Kitas im Gemeindegebiet vor.Seit 2015 ist der quietschbunte Neubau an der Stadtbahnendhaltestelle in Altwarmbüchen ein echter Hingucker: Dort betreibt die Caritas das Familienzentrum St. Margarete – mit fünf Kindergarten- und drei Krippengruppen. 2018 kam das „kleine Haus“ direkt nebnan hinzu. Seitdem stehen insgesamt 170 Betreuungsplätze in der Kita zur Verfügung.

Lesen Sie auch: Weitere Teile unserer Serie finden Sie hier.

Anzeige

33 Fachkräfte kümmern sich in der Kita um 170 Kinder

Die Betreuung im Kindergarten findet von 8 bis 15, 16 oder 17 Uhr statt. Die Krippenkinder können von 8 bis 15 oder 16 Uhr bleiben. Zudem gibt es einen Frühdienst ab 7 Uhr. 33 Fachkräfte kümmern sich um die Kinder, die Küche und hauswirtschaftliche Aufgaben. Das Mittagessen liefert die Firma Hofmann Menü-Manufaktur an – es wird tiefgefroren gebracht und vor Ort zubereitet.

Neben den Gruppenräumen gibt es einen großen Bewegungsraum, eine Bücherei und den Lebensraum im Familienzentrum, der auch für externe Angebote genutzt wird. Die Kita-Kinder können Musikangebote, Kurse zur Selbstverteidigung und Vorlesepaten in Anspruch nehmen. St. Margarete ist als Sprachkita zertifiziert und nimmt unter anderem am Klimaschutzprojekt Mitgedacht & Mitgemacht teil.

Anmeldung und Informationen Weitere Informationen zum Familienzentrum St. Margarete, Wietzeaue 2–2a in Altwarmbüchen, gibt es unter Telefon (0511) 60036254 sowie nach einer E-Mail an kita-st.margarete@caritas-hannover.de. Anmeldungen für einen Krippen- oder Kindergartenplatz im Betreuungsjahr 2021/2022 sind über das Anmeldeportal der Gemeinde Isernhagen bis zum 31. Januar auf www.kita.isernhagen.de möglich.

Die Kita leitet von Beginn an Kerstin Zühlke. Die Pädagogik richtet sich am Konzept von Mater Margarete Schörl aus, das mit einer christlichen Haltung zum Menschen und zur Welt einhergeht. Im Spiel sollen die Kinder alles erfahren, was sie für das Leben brauchen. Die Kita gibt mit Strukturen und Ritualen dabei Halt und Orientierung.

Von Carina Bahl