Isernhagen

Eine Alternative zu Krippe, Kindergarten und Hort in den Kindertagesstätten im Gemeindegebiet sind für viele Familien Tagesmütter. Diese betreuen in der Regel maximal fünf Kinder gleichzeitig, und das im eigenen Haushalt oder in Einzelfällen auch im Haushalt der Familie des Kindes. Eltern, vor allem von jüngeren Kindern, wissen diese familiäre Betreuung, die mit Blick auf Betreuungszeiten- und wünsche sehr viel flexibler als jede Kita ist, zu schätzen.

In der Gemeinde Isernhagen werden aktuell fast 90 Kinder von Tagesmüttern betreut. Im Gegensatz zu den Kitas ist eine Anmeldung für einen Platz allerdings nicht online im Anmeldeportal möglich, sondern erfolgt direkt bei der Tagesmutter. Die Koordination der Tagesmütter übernimmt Sabine Müller vom Kindertagespflegebüro der Gemeinde unter Telefon (0511) 600 39 025 sowie per E-Mail an sabine.mueller@isernhagen.de. Weitere Informationen zur Kindertagespflege gibt es online auf www.isernhagen.de unter dem Stichwort „Kindertagesbetreuung“.

Großtagespflegestellen für Kinder in Isernhagen

Neben den Tagesmüttern, die in Isernhagen allein arbeiten, gibt es die sogenannten Großtagespflegestellen, in denen sich mehrere Tagesmütter oder Erzieher zusammengetan haben, um gemeinsam mehr Kinder betreuen zu können. In Isernhagen gibt es zum Beispiel die Kindergroßtagespflegestelle „Die Sonnenkäfer“ an der Bernhard-Rehkopf-Straße 9 in Altwarmbüchen, die Kindergroßtagespflegestelle „Nesthäkchen“, Am Rathfeld 4 in Altwarmbüchen, sowie die Kindergroßtagespflegestelle „Erdbeerbande“ in Kirchhorst.

Gebührenermäßigung wie in der Kita

Bei den Betreuungsgebühren gelten die gleichen Ermäßigungen wie im Kita-Bereich: Für das zweite Kind werden nur 50 Prozent fällig, ab dem dritten Kind zahlt die Gemeinde den kompletten Betrag. Die Betreuungszeiten regeln die Tagesmütter beziehungsweise die Großtagespflegestellen individuell mit den Familien.

Von Carina Bahl