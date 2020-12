Altwarmbüchen

Sechs Gruppen mit insgesamt 112 Plätzen für Kinder im Grundschulalter bietet der AWO-Hort an der Bernhard-Rehkopf-Straße in Altwarmbüchen an. Zwölf pädagogische Mitarbeiter und eine Küchenkraft kümmern sich darum, dass die Kinder nach Schulschluss von 12 bis maximal 17 Uhr ein Mittagessen bekommen, ihre Hausaufgaben erledigen und viel Spaß bei Aktionen in den Gruppenräumen haben. Für das Essen sorgen die Hannoverschen Werkstätten.

Hort bietet auch Ferienbetreuung an

Der Hort bietet zudem eine Ferienbetreuung an – mit einem bunten Programm von 8 bis 17 Uhr. Neben den Gruppenräumen stehen den Kindern im Gebäude, das direkt an die Grundschule angrenzt, ein großer Bewegungsraum, eine offene Küche, ein Werk- und Kreativraum sowie ein Entspannungs- und Yogaraum zur Verfügung.

Anzeige

Der AWO-Hort wurde bereits 1999 mit einer ersten Gruppe in der Kita am Helleweg gegründet. 2001 folgte der Umzug in die ehemalige Dorfschule in Altwarmbüchen, seit 2009 befindet sich der Eingang zum Hort vis-à-vis des Grundschulgebäudes.

Lesen Sie auch: Weitere Teile unserer Kita-Serie finden Sie hier.

Anmeldungen und Informationen Weitere Informationen über den AWO-Hort, Bernhard-Rehkopf-Straße 11, gibt es unter Telefon (05 11) 2 61 41 27 sowie nach einer E-Mail an Hort.E154@awo-juki.de. Anmeldungen für einen Hortplatz im Betreuungsjahr 2021/2022 sind über das Anmeldeportal der Gemeinde Isernhagen bis zum 31. Januar auf kita.isernhagen.de möglich.

Leiterin Elena Brahm : Individualität der Kinder berücksichtigen

Elena Brahm leitet den AWO-Hort seit 2009. Die 37-Jährige legt wert darauf, dass die individuellen Wünsche, Interessen und Stärken der Kinder im Hortalltag Beachtung finden. „Mit den Kindern statt für die Kinder“, beschreibt sie die Prämisse der pädagogischen Arbeit. Märchenerzähler, Puppenspieler, Kinderrückenschule, Erste Hilfe für Kinder, Selbstbehauptungstrainings und Theateraufführungen runden mit Angeboten von außen den Hort ab.

Von Carina Bahl