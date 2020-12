Kirchhorst

Den Kindergarten St. Nikolai gibt es bereits seit 50 Jahren in Kirchhorst. Am Anfang war er in der Alten Schule untergebracht, vor 25 Jahren bezog er das neue Haus an der Straße Hinter Pastors Hofe, vor neun Jahren kam die Krippe als Außenstelle und Anbau hinzu. Insgesamt gibt es heute fünf Kindergartengruppen mit Betreuungszeiten von 8 Uhr bis 13, 15, 16 und 17 Uhr sowie einen Frühdienst ab 7 Uhr. Die zwei Krippengruppen öffnen von 8 bis 15 und 16 Uhr. 15 Mitarbeiter im Kindergarten und acht Mitarbeiter in der Krippe kümmern sich um die Betreuung. Zudem gibt zwei Küchenhilfen, die das Essen von Apetito zubereiten.

Anmeldung und Informationen Weitere Informationen zur Kita St. Nikolai, Hinter Pastors Hofe 51 in Kirchhorst, gibt es unter Telefon (0 51 36) 72 84 sowie nach einer E-Mail an kita@kirche-kirchhorst.de. Anmeldungen für einen Krippen- oder Kindergartenplatz im Betreuungsjahr 2021/2022 sind über das Anmeldeportal der Gemeinde Isernhagen bis zum 31. Januar auf kita.isernhagen.de möglich.

Die Leitung der Kita hat seit 1987 Ulrike Ahrens inne. Da es sich um eine evangelische Kita in Trägerschaft des Kirchenkreises Burgwedel-Langenhagen handelt, gehören regelmäßige Andachten und Gottesdienste zum Alltag. Auch an der Kinderbibelwoche beteiligt sich die Kita. Der großzügige Außenbereich lädt nicht weniger zum Spielen ein. Zudem befindet sich die Kita in Sichtweite zur Grundschule und zum Hort. Pädagogisch orientiert sich die Kita am situationsorientierten Ansatz: Das heißt, dass die einzelnen Kinder mit ihrer Individualität im Mittelpunkt stehen.

