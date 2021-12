Isernhagen

„Wir können die Entscheidung absolut nicht nachvollziehen“: In diesem Punkt sind sich alle Eltern einig, die sich an diesem Nachmittag vor der Kita Kreugers Weg in H.B. versammelt haben. Sie alle haben ihr Kind dort in Betreuung und sind hochzufrieden mit der Arbeit des Betreibers Maschseekinder GmbH. Und doch: Die Gemeinde Isernhagen hat dem Träger zu Ende Juli 2022 gekündigt. Anfang des Jahres beginnt per Ausschreibung die Suche nach einem neuen Träger, der den Kita-Betrieb zum 1. August 2022 übernehmen soll.

Maschseekinder räumen Startschwierigkeiten ein

Die Kita Kreugers Weg stand in den vergangenen Jahren immer wieder in der Kritik. Auch Eltern beschwerten sich ob hoher Personalfluktuation und Schließungen. Das räumt auch Denis Siewert, Geschäftsführer der Maschseekinder GmbH, unumwunden ein. „Es hat Startschwierigkeiten gegeben“, sagt er. In einer Kleinst-Kita mit nur einer Kindergarten- und einer Krippengruppe dauere es manchmal, bis das passende Team gefunden sei. Aber das habe man jetzt. Den Vorfall, dass eine Erzieherin im Sommer 2020 ein Kind geschüttelt hatte, habe man sehr ernst genommen. „Wir haben Konsequenzen ergriffen und fast das komplette Personal ausgetauscht“, betont Siewert. Seit Ende 2020 funktioniere alles in der Kita. „Wir dachten, das sieht die Gemeinde auch so.“ Von der Kündigung im Sommer sei man überrascht gewesen. „Für uns war das nicht absehbar“, sagt Siewert. „Vertragsrechtlich ist das wasserdicht. Die Frage ist nur, ob es auch richtig ist.“

Eltern: Probleme in der Kita gehören der Vergangenheit an

Bei dieser Frage sind sich die Eltern einig: Es war nicht richtig. „Wir hätten uns gewünscht, dass die Gemeinde uns mal fragt, wie es aktuell läuft in der Kita“, sagt Nina Kapahnke, die gemeinsam mit anderen Familien nun für den Verbleib der Maschseekinder kämpfen möchte. Man stehe geschlossen hinter dem Team. Von den Beschwerden und Problemen der vergangenen Jahre wisse man. „Aber das gehört der Vergangenheit an.“ Am Donnerstag haben die Eltern ihren Standpunkt auch gegenüber Bürgermeister Tim Mithöfer (CDU) und der Ersten Gemeinderätin Nicole Jürgensen im Rathaus deutlich gemacht.

Kündigung der Maschseekinder bleibt bestehen

Für die Gemeinde gibt es jedoch kein Zurück. „Die Kündigung hat der Rat nicht öffentlich beschlossen, und wir haben sie umgesetzt“, betont Jürgensen. Die Ausschreibung solle im Januar erfolgen. „Einem Kita-Träger kündigt man nicht eben mal so“, sagt sie. Es habe mehrere Gründe für die Entscheidung gegeben – fernab einer schwierigen Anfangsphase, die man jedem Betreiber zugestanden hätte. Ins Detail dürfe sie nicht gehen, nur so viel: „Es muss ja nicht immer in der Arbeit am Kind schlecht laufen. Es gibt auch Bereiche, die Eltern gar nicht mitbekommen.“ Es habe immer wieder Gespräche mit den Maschseekindern gegeben, die letzten Jahre seien ein Auf und Ab gewesen. „Die Kita hat beispielsweise inzwischen die fünfte Leitung im Einsatz“, so Jürgensen.

Die Stimme der Eltern habe dennoch Gewicht. „Wir wollen natürlich in erster Linie, dass die Kinder und Eltern zufrieden sind“, sagt sie. Man freue sich, dass es offenbar gerade sehr gut laufe in der Kita Kreugers Weg. „Es wäre schön gewesen, wenn das schon 2020 der Fall gewesen wäre.“ Die Gemeinde habe eine zwölfmonatige Kündigungsfrist. Das sei nun eine missliche Lage. Die Maschseekinder GmbH könne sich aber ebenso wie alle anderen Träger auf die Ausschreibung bewerben. „Und dann sehen wir weiter.“ Das habe man auch vor, kündigte Siewert an.

Sorge vor dem abrupten Trägerwechsel zum 1. August ist groß

Die Eltern wollen die nächsten Monate nutzen, um ordentlich Werbung für die Maschseekinder zu machen – auch bei Isernhagens Politikern, die über den neuen Träger entscheiden werden. Denn die Sorge vor einem abrupten Wechsel im August ist groß. „Wie erklärt man seinen Kindern, dass alle Bezugspersonen von jetzt auf gleich nicht mehr da sind?“, fragt sich nicht nur Kapahnke. Im Zweifelsfall würde das eine komplett neue Eingewöhnung für die Kleinen bedeuten. Dafür hat auch die Gemeinde noch keine Lösung. „Die Gestaltung des Übergangs werden wir bei der Vergabe berücksichtigen“, sagt Jürgensen. Der neue Träger müsse da ein pädagogisches Konzept entwickeln.

