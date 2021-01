Isernhagen

Seit Montagabend steht fest: Der Lockdown wird deutschlandweit bis zum 14. Februar verlängert, auch die Kindertagesstätten bleiben bis dahin geschlossen und bieten nur eine Notbetreuung an. Diese nutzen derzeit 526 Kinder in 66 eingerichteten Notgruppen in Isernhagen.

Notbetreuung in Kitas: Bedarf ist gerade gedeckt

Kinder, die einen Anspruch auf Notbetreuung haben, hätten bisher auch einen Platz erhalten, teilt die Gemeinde mit. Nur vereinzelt hätten die Kitas Absagen verschicken müssen, weil die Voraussetzungen nicht vorlagen. Berechtigt für die Notbetreuung sind Kinder, bei denen mindestens ein Elternteil in einem systemrelevanten Beruf arbeitet und wenn alle anderen Betreuungsmöglichkeiten ausgeschöpft sind. Zudem gibt es Plätze für Härtefälle.

Die Lage und Stimmung sei aktuell noch verhältnismäßig ruhig, teilt die Gemeinde mit. Die Belegung von 50 Prozent der Kita-Gruppen, die die Verordnung des Landes Niedersachsen bei der Notbetreuung erlaubt, sei noch nicht überall erreicht.

