Isernhagen

Wer sein Kind ab August 2021 in eine Krippe, einen Kindergarten oder einen Hort in der Gemeinde Isernhagen geben möchte, muss es bis Ende Januar dafür online angemeldet haben. Wie die Gemeinde mitteilt, ist die Onlineanmeldung für Kita-Plätze ab sofort möglich.

Arbeitszeitnachweis für Onlineanmeldungen erforderlich

Isernhagen setzt inzwischen auf eine reine Onlineanmeldung. Eltern müssen die ausgefüllten Anmeldezettel nicht mehr direkt in den Einrichtungen abgeben, sondern können diese bequem am Computer digital ausfüllen. Dafür braucht es auch – soweit gegeben – einen Arbeitszeitnachweis, der als Download bereitsteht und vor Beginn der Onlineanmeldung vom Arbeitgeber ausgefüllt werden muss. Eltern, die nicht berufstätig sind, können ihre Kinder ohne den Nachweis online anmelden.

Die Anmeldungen beziehen sich auf das komplette Betreuungsjahr von August 2021 bis August 2022. Eltern können online zudem ihre Wunsch-Kitas vermerken. Die Vergabe erfolgt nicht nach dem Windhundprinzip, sondern nach einem festgelegten Vergabeverfahren mit Punktesystem, das der Rat vor einigen Jahren beschlossen hat. Dieses berücksichtigt unter anderem Härtefälle, Arbeitszeiten und das Alter der angemeldeten Kinder.

Kita-Anmeldungen im Onlineportal

Das Onlineportal finden Familie im Internet auf kita.isernhagen.de. Wer Nachfragen zum Anmeldeverfahren und Schwierigkeiten beim Ausfüllen online hat, kann sich per E-Mail an thereza-marie.leinemann@isernhagen.de wenden. Weitere Informationen zu den Konzepten und Angeboten der einzelnen Kindertagesstätten in Isernhagen gibt es bei den Einrichtungsleitungen sowie online auf www.isernhagen.de unter dem Stichwort Kindertagesstätten.

Von Carina Bahl