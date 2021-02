Isernhagen

Bis Ende Januar konnten Eltern ihre Kinder für das Betreuungsjahr ab Sommer in den Krippen, Kindergärten und Horten in Isernhagen anmelden. Nach einer ersten Auswertung der Anmeldezahlen kann die Gemeinde den Familien jetzt eine positive Nachricht überbringen. „Ich sehe der Platzvergabe in diesem Jahr entspannt entgegen“, bilanziert Sascha Trampe, zuständig für Kitas im Rathaus. Der Bedarf könne gedeckt werden.

Krippenplätze reichen im Betreuungsjahr 2021 aus

Für Krippenplätze habe es 138 Anmeldungen angegeben. Dem gegenüber stehen ab Sommer 149 freie Plätze. „Und da sind die Plätze in der Kindertagespflege noch nicht berücksichtigt“, betont Trampe. Wie viele freie Plätze es dort gerade gebe, sei schwer zu überblicken. Da jedoch die freien Plätze in den Krippen schon ausreichen würden, um den Bedarf zu decken, werde es kein Problem geben.

Kindergarten: Flexi-Kinder sind Unwägbarkeit bei der Platzvergabe

241 Anmeldungen zählt die Gemeinde für Kindergartenplätze. Ob es dort zu einem Engpass kommen werde, entscheide sich erst im Mai. 218 freie Plätze werde es sicher ab Sommer geben, sagt Trampe. Hinzu kommen 69 Kindergartenplätze, die aktuell noch von sogenannten Flexi-Kindern belegt sind. Bei diesen Kindern können die Eltern selbst entscheiden, ob sie ihren Nachwuchs in diesem Sommer einschulen lassen oder auf eigenen Wunsch den Schulstart um ein Jahr nach hinten verschieben. „In der Regel geht ein Drittel der Flexi-Kinder in die Schule“, sagt Trampe.

Aber in diesem Jahr könne es aufgrund der Corona-Pandemie vielleicht anders aussehen. „Eltern haben vielleicht die Sorge, dass die Schule nach den Sommerferien nicht normal stattfinden kann und ihre Kinder so gleich am Anfang etwas in der Schule verpassen könnten“, vermutet Trampe. „Vielleicht lassen sie ihre Kinder dann eher noch ein Jahr im Kindergarten.“ Bis Mai müssen Eltern die Entscheidung getroffen haben – dann steht fest, wie viele der 69 Kindergartenplätze zusätzlich zu den 218 Plätzen, die schon jetzt in der ersten Runde vergeben werden können, frei werden.

Hort: Weniger Anmeldungen als in den Vorjahren

Im Gegensatz zu Krippen- und Kindergartenplätzen, auf die Familien einen Rechtsanspruch haben, ist der Hort eine freiwillige Leistung der Gemeinde Isernhagen. In der Regel gibt es dafür sehr viel mehr Anmeldungen als Plätze – die VHS bietet an vielen Grundschulen eine Hausaufgabenbetreuung für jene Kinder an, die eine Absage im Hort erhalten haben. Doch auch im Hortbereich sei es in diesem Jahr entspannter und es gebe weniger Anmeldungen, sagt Trampe. In Neuwarmbüchen sind es 28 Anmeldungen bei 20 Hortplätzen und in Kirchhorst 75 Anmeldungen für 60 Plätze. In N.B., wo der Hort nur noch die Randzeiten nach der offenen Ganztagsschule abdeckt, liegen 37 Anmeldungen bei 40 Plätzen vor. In H.B. gibt es bei 49 Anmeldungen und 60 Plätzen sogar freie Kapazitäten. In Altwarmbüchen zählt die Gemeinde 123 Hortanmeldungen bei 112 Plätzen.

Die Vergabe der Plätze erfolgt seit einigen Jahren nach einem festen Punktesystem, auf das sich alle Kitas in Isernhagen geeinigt haben. „Das läuft inzwischen auch sehr gut“, sagt Trampe. In der nächsten Woche treffen sich Kitas und Gemeinde, um die Plätze gemeinsam zu vergeben. Im Anschluss erhalten die Familien die Zusagen.

Von Carina Bahl