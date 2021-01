Isernhagen

An diesem Sonntag, 31. Januar, endet die Anmeldefrist für Kita-Plätze in Isernhagen im Betreuungsjahr 2021/2022. Wer sein Kind ab August in eine Krippe, einen Kindergarten oder einen Hort im Gemeindegebiet geben möchte, muss bis einschließlich Sonntag das Formular im Onlineportal der Gemeinde auf kita.isernhagen.de ausgefüllt haben. Dort können Familien drei Wunscheinrichtungen angeben. Für die Anmeldung müssen zudem aktuelle Arbeitszeitnachweise der Eltern mit hochgeladen werden. Die Vergabe der Plätze erfolgt wie in den Vorjahren im Frühjahr.

Alle Isernhagener Kitas im Überblick

Die 14 Kitas im Gemeindegebiet konnten aufgrund des Corona-Lockdowns und der geltenden Kontaktbeschränkungen diesmal keinen Tag der Offenen Tür vorab für die Familien anbieten. Die HAZ hat daher alle Einrichtungen im Gemeindegebiet vorgestellt. Die Serie zum Nachlesen gibt es online auf haz.li/kitas.

Wer sein Kind statt in einer Kita lieber von einer Tagesmutter betreuen lassen möchte, muss keine Anmeldung im Onlineportal vornehmen. Alle Informationen dazu gibt es bei Sabine Müller, Leiterin des Kindertagepflegebüros der Gemeinde Isernhagen, unter Telefon (0511) 600 390 25.

Von Carina Bahl