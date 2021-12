Isernhagen N.B

Kathrin Weißenberger und Inga Schiwek gehören zu den Menschen, um die gerade ganz Deutschland buhlt. Die beiden jungen Frauen befinden sich in der Ausbildung zur Erzieherin. Eben diese Fachkräfte fehlen allerorts – nicht zuletzt aufgrund des Rechtsanspruchs auf einen Kindergarten- und Krippenplatz, der seit Einführung vor einigen Jahren die Kitas bundesweit nur so aus dem Boden hat sprießen lassen. Auch die Gemeinde Isernhagen hat ihr Angebot deutlich erweitert, zählt inzwischen aber ebenfalls viele freie Stellen, die sich trotz mehrfacher Ausschreibung einfach nicht besetzen lassen.

Teilzeit-Ausbildung in kommunalen Kitas gibt es seit 2020

Mit einem höheren Gehalt darf die Gemeinde aufgrund von Tarifbindungen nicht in den Kampf ums Fachpersonal ziehen, dafür aber mit Qualität. Und so hat die Gemeinde 2020 begonnen, ihre Erzieherinnen und Erzieher in den kommunalen Kitas einfach selbst auszubilden. Im Rahmen einer sogenannten Teilzeitausbildung besuchen die Azubis regulär eine Fachschule, werden aber gleichzeitig mit 23 Stunden in den Kitas angestellt. Fünf Personen absolvieren aktuell die Teilzeitausbildung zur Erzieherin in den gemeindlichen Kitas, zwei weitere die Vorstufe zum Sozialassistenten, des Weiteren gibt es vier unbezahlte Praktikanten, die nur ihre Praxisblöcke während ihrer Vollzeitschulausbildung in Isernhagen absolvieren. Der Rat hat entschieden, ab 2022 jedes Jahr vier neue Ausbildungsstellen auszuschreiben.

Morgens in der Kita – nachmittags in der Schule

„Es ist manchmal ganz schön anstrengend, vor allem im Winter, wenn es früh dunkel wird“, gesteht Weißenberger, die sich im ersten Lehrjahr zur Erzieherin befindet. Ihre Woche ist voll verplant – 23 Stunden arbeitet sie als Sozialassistentin in der Kita in N.B., 17 Stunden besucht sie im Rahmen ihrer dualen Ausbildung das Pestalozzi-Seminar in Großburgwedel. Montags ist sie nur in der Schule, mittwochs und freitags nur in der Kita – und ansonsten bis mittags in der Kita, um danach noch in die Schule zu fahren. Die 29-Jährige pendelt dafür aus der List nach Isernhagen. Und doch: Sie bereut ihre Entscheidung ganz und gar nicht. „Ich fühle mich hier superwohl“, lobt sie die Kita N.B. „Und ich möchte im Anschluss auf jeden Fall bleiben.“

„Man hat viel mehr Praxis und Zeit mit den Kindern“

Diese Auffassung vertritt auch ihre Kollegin Inga Schiwek. Die 25-Jährige wohnt in Neuwarmbüchen und beendet bereits im nächsten Jahr ihre Ausbildung zur Erzieherin in der Kita Kunterbunt. Sie weiß genau, worin der Vorteil der Teilzeitausbildung liegt, wie sie die Gemeinde anbietet. „Man hat einfach viel mehr Praxis und Zeit mit den Kindern“, erläutert sie. Sie sei fast täglich in der Kita, erlebe dort den Alltag mit, sammele regelmäßig neue Erfahrungen und nicht, wie es eine Schulausbildung in Vollzeit bedeuten würde, nur im Rahmen der Praxiseinheiten über wenige Wochen. Aber es gibt auch noch einen anderen Grund für die Teilzeitausbildung, die in der Regel ein Jahr länger dauert als in Vollzeit: „Man verdient sein eigenes Geld“, sagt Schiwek. Das Schulgeld für die Ausbildung zur Erzieherin ist zwar inzwischen abgeschafft, aber wer sich in Vollzeit ausbilden lässt, verdient über Jahre erst einmal nichts.

Ein weiterer Grund, der beide Frauen nicht an ihrer Entscheidung zweifeln lässt, steht in Person von Sabrina Müller an diesem Vormittag direkt neben ihnen. Die Erzieherin ist erste Ansprechpartnerin für die beiden Azubis in N.B. und erhält fünf Stunden in der Woche nur dafür, die beiden zu betreuen. „Normalerweise wäre es nicht möglich, die eigene Gruppe zu verlassen, um sich um so etwas zu kümmern“, sagt Müller, die in der Krippe im Einsatz ist. Durch das Stundenkontingent für die Praxisanleitung habe sie aber die Chance, die Auszubildenden gut zu betreuen – erst recht, wenn es Aufgaben für die Schule zu erledigen gebe. Reflexionsgespräche, die Planung von Einsatzzeiten, die Anleitung bei neuen Herausforderungen – all das gehört zum Qualitätsstandard. Inzwischen gibt es einen dicken Ordner mit allen Ansprechpartnern, den wichtigsten Fragen und einem ausformulierten roten Faden, der den Azubis durch die Ausbildung helfen soll.

Christian Götze ist der neuer Leiter der Abteilung Kindertagesstätten bei der Gemeinde Isernhagen. Quelle: Carina Bahl

Gemeinde schreibt Teilzeit-Ausbildung für 2022 aus Wer Erzieher oder Erzieherin werden möchte, kann ganz unterschiedliche Ausbildungsangebote wählen. Neben der schulischen Vollzeitausbildung gibt es bei der Gemeinde die Möglichkeit, in einer der fünf kommunalen Kitas eine Teilzeitausbildung zum Sozialassistenten oder Erzieher zu absolvieren. Der nächste Jahrgang beginnt im August 2022 – die Ausschreibung der vier Stellen soll in Kürze erfolgen. Wer am Ausbildungsprogramm teilnehmen möchte, muss sich zuerst einen Platz für eine Teilzeitausbildung an einer Fachschule seiner Wahl sichern und kann sich damit bei der Gemeinde bewerben. Die Dauer der Ausbildung hängt von der Qualifikation ab, die die Azubis mitbringen. Grundsätzlich dauert die Ausbildung zum Sozialassistenten zwei Jahre, zur staatlich anerkannten Erzieherin sind es dann noch einmal zwei Jahre. Die Gemeinde stellt die Azubis mit 23 Stunden pro Woche ein – Neueinsteiger erhalten so etwa 20.000 Euro brutto pro Jahr, in Form eines Praktikantenvertrages nach TvÖD. Wer bereits Sozialassistent ist, bekommt die 23 Stunden auch entsprechend seiner Qualifikation bezahlt. Nachfragen zum Ausbildungsprogramm sind möglich bei Christian Götze unter Telefon (0511) 61534020 oder per E-Mail an christian.goetze@isernhagen.de. Götze ist seit November der neue Leiter der Abteilung Kindertagesstätten. Der 40-Jährige kommt aus Sehnde und war zuvor im Dokumentenmanagement im Rathaus im Einsatz – also für die Digitalisierung der Verwaltung zuständig. „Ich freue mich auf die neue Aufgabe“, sagt Götze, der gerade seine Kennenlernrunden durch die Kitas dreht.

Kita-Leiterin: Teilzeit-Azubis sind eine große Unterstützung

„Wir sind wirklich froh, dass wir die beiden haben“, sagt auch Kita-Leiterin Beate Schreier über Schiwek und Weißenberger. Beide seien eine große Unterstützung im Alltag. Durch die Teilzeitausbildung würde man beide viel besser kennenlernen, genauer wissen, wie und wobei man sie fördern könne und auch die Bindung zu den Kindern sei so viel stärker. „Das ist kein Vergleich dazu, als wenn jemand mal nur für zwei Wochen bei uns ist“, so Schreier. Die Hoffnung sei daher groß, dass die beiden Erzieherinnen nach ihrer Ausbildung auch in Isernhagen bleiben werden. „Sie sind ja schon jetzt wie Kolleginnen für uns. Zwingen können wir sie aber nicht“, betont Schreier. Die beiden Erzieherinnen in spe neben ihr lachen – und es scheint so, als wäre Zwang dabei auch gar nicht nötig.

Von Carina Bahl