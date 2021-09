Isernhagen K.B

Bei den Kommunalwahlen am Sonntag, 12. September, können die Bürgerinnen und Bürger der Kircher Bauerschaft auch darüber abstimmen, wer sich künftig für die wichtigen Themen im Ortsrat einsetzen soll. Rund 1200 der 1600 Menschen, die in K.B. ihren Hauptwohnsitz angemeldet haben, sind älter als 16 Jahre und damit wahlberechtigt. Das Wahllokal befindet sich im St.-Marien-Gemeindezentrum am Martin-Luther-Weg 3.

Neues Feuerwehrhaus und Nahversorger als wichtige Themen

Nach jahrelanger Diskussion um einen passenden Standort und zwischenzeitlichen Überlegungen, ein gemeinsames Feuerwehrhaus mit F.B. zu bauen, haben die Politiker jüngst den Startschuss für die Planung gegeben: Die Ortsfeuerwehr K.B. soll ein eigenes, neues Feuerwehrgerätehaus erhalten – auf der Fläche zwischen Heinrich-Könecke-Straße und Dorfstraße. Der Aufstellungsbeschluss steht, die Gemeindeverwaltung kann nun mit der Detailplanung beginnen. Die Fläche, die dafür überplant wird, bietet jedoch weitaus mehr Platz, als der Neubau brauchen wird.

Was auf dem restlichen Areal einmal entwickelt werden soll, darüber wird der neue Ortsrat K.B. in den nächsten Jahren diskutieren müssen. Eben für diesen Standort gibt es seit Langem den Wunsch nach einem eigenen Einkaufsmarkt im Dorf. Ein Genossenschaftsmodell stand einst zur Diskussion, Ortsbürgermeister Matthias Kenzler brachte zuletzt die Idee einer kleinen Markthalle ins Spiel, die Platz für mehrere Direktvermarkter bieten könnte. In anderen Beratungen kam die Idee auf, die geforderte Hundefreilauffläche dort zu realisieren. Die Möglichkeiten sind vielseitig, die Beratungen dürften spannend werden.

Ein weiteres Thema, das den aktuellen Ortsrat schon umgetrieben hat und in der nächsten Wahlperiode – sollten sich die Planungen nicht erneut verzögern – umgesetzt werden soll, ist die Sanierung der K 113. Erst danach wird die Region das Tempo-30-Limit auf der Dorfstraße wieder aufheben. Zudem soll der Radweg von K.B. nach Altwarmbüchen neu gebaut werden.

15 Kandidaten für fünf Mandate

Der Ortsrat K.B. hat fünf Sitze. 15 Kandidatinnen und Kandidaten haben sich dafür aufstellen lassen. Seit 2016 ist Matthias Kenzler Ortsbürgermeister – damals trat er für die FDP an, die er aber dieses Jahr verließ, um sich als parteiloser Kandidat um das Amt des Gemeindebürgermeisters zu bewerben. Zudem hat die CDU aktuell zwei Sitze im Ortsrat, SPD und Grüne haben jeweils ein Mandat. CDU, SPD, FDP und Grüne haben allesamt Kandidaten für den neuen Ortsrat aufgestellt, außerdem tritt Kenzler erneut an.

